5的士公司獲發車隊牌 可網約 電子支付 共3500輛的士 最快9月起旗

當局引入全新的士車隊制度，將發出最多5個車隊牌照，盼改善的士服務。運輸署昨公布的士車隊牌照申請結果，5個車隊規模介乎300至1,000輛，合共提供3,500輛的士，佔全港的士20%。有車隊表示，最快9月起陸續「起旗」投入服務。運輸署期望獲選者為提供優質個人化點對點服務起示範作用，加強市民對業界的信心，改善的士行業發展前景。有「單頭車」的士司機認為加入車隊或令服務範圍收窄，吸引力低。 當局早前共收到15個的士車隊的申請，其中3份申請不合資格，其餘12間中評分最高的5間公司獲發為期5年的牌照。獲牌照的5個車隊，3隊為巿區車隊，2隊為混合車隊；分別為「Big Boss Taxi Company Limited」、「CMG Fleet Management Limited」、「星群的士服務有限公司」、「泰和管理有限公司」及「新科發展(國際) 有限公司」；每個車隊持牌人最高可獲資助一千萬元，最高資助比例為其項目預計成本的七成。 運輸署李頌恩表示，獲選車隊承諾在投入服務初期，會合共提供約1,500輛新車，其他的士車齡低於3年，當中部分為輪椅的士及豪華的士；亦安裝不同的安全設備，如全球定位系統、行車紀錄儀、不良駕駛行為偵測器等；並且須支援電子支付。當局已通知有關申請人，並會發出有條件牌照暫准通知，所有車隊須於明年7月完成籌備工作。

李頌恩

乘客App可對司機評分及投訴 她又指，未來署方會定期監察各個車隊是否符合牌照要求；若車隊表現欠佳，當局會按牌照條款審視其表現，並採取跟進行動，例如縮短其牌照年期，嚴重可終止其牌照。 巿民亦可在手機應用程式對司機作出評分、投訴，保障服務質素。車隊須提供網約服務，李頌恩指，署方在網約平台安排上持開放態度，車隊牌照持牌人可自行選擇使用哪種網約平台，或發展讓所有的士車隊共同使用的平台；至於正草擬「規管網約車的法例框架」，會一併檢視須否規管網約平台；若現時已有相關營運，政府會提出過渡安排建議。 9月試推6座位純電動豪華的士 獲選公司之一「星群的士服務」表示，旗下車隊將會在9月起陸續投入服務，收費暫時未有實際定價，車隊的士的實際租金亦未定。執行董事鄭敏怡透露，公司以駕駛技術、服務態度等因素選拔司機，車隊目前已有50多位司機。她提到，會設立「導盲犬友善計劃」，讓司機學習如何處理帶著導盲犬的乘客，並向他們提供外語訓練、提升服務態度培訓等，未來會進行大規模的司機招募活動。鄭敏怡指出，該公司會在9月率先試行6座位「純電動豪華的士」，頭排及中排均為獨立位，設計與私家車相似；後排的兩個座位可改為輪椅座，輪椅上車後仍可再容納最多3名乘客，她估計相關的士的預約收費比街上招手咪錶收費高10至25%。



周國強旗下車行落選 是次牌照申請中，撇除不合格申請有9間公司落選，早前就的士車資調整以及網約車上表態，香港的士小巴商總會前理事長周國強，旗下的「順安車行」申請未能中標。他表示，對落選感到些少失落，但不認為自己言論影響到投標結果。他又指，旗下網約平台已準備就緒，未來或會申請政府不同計劃資助，以維持車隊經營，若日後政府再開放車隊申請，會再次參與投標。 單頭車司機：加入車隊限制大 「單頭車」(非公司車)司機馮先生認為的士車隊不吸引，因加入車隊或令司機的服務範圍收窄，「話唔定一間公司行一個區，加入咗就無咁自由」。他又指，單頭司機難以加入車隊，不止因司機與的士公司「唔太熟」，而且加入車隊的要求，對租車司機而言較難達到，「 租車司機啲車大多都十年車齡， 再加上安裝定位、行車紀錄儀都係一筆大花費」；他相信，年紀較大的司機對安裝電子支付系統亦頗為卻步。