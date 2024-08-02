100米自由泳添銅 個人第4面奧運獎牌 何詩蓓：多辛苦也值得

香港「飛魚」何詩蓓於女子100米自由泳決賽，游出52秒33而獲第三名，繼200米自由泳後再於今屆巴黎奧運奪銅牌，連同上屆東京奧運的兩銀，個人已收獲4面奧運獎牌。何詩蓓賽後表示，能否取得獎牌並非最重要，最重要是知道自己付出了最大努力；她又指東京奧運後的3年訓練比以往更激烈，但認為多辛苦也是值得。 雖然未能超越上屆的成績，但26歲的何詩蓓對摘銅感到滿意，而且比起東京奧運的閉門作賽，對今次終於有觀眾入場觀戰感到振奮，「賽前已知道競爭很激烈，但是我比較享受整個比賽過程，而且終於有觀眾可以來看我比賽了！其實我相當滿意這個時間，與我的最佳時間相差很少，取不取得獎牌並非最重要，我覺得最重要的是知道自己付出了最大努力。」

東京奧運後，何詩蓓為了備戰巴黎奧運而進行了比以往更激烈的3年艱苦訓練，她指出：「我為了這個比賽，過去幾年的訓練都比準備東京奧運時更加激烈，不論訓練的時間及距離，都比之前更多。不過，我很享受游泳及訓練，所以多辛苦我也認為是值得的。我亦要多謝自己一直都相信自己，我今屆比上屆年紀大了3年，對自己的肯定亦增加了。」

感謝各方面的支持 在奧運獲得佳績，何詩蓓除了感謝自己的團隊，亦向在電視機前或去到現場支持她的香港觀眾表示謝意，「感激身邊很多幫助過我的人，令我今日取得這個成就。他們不斷提醒我的實力，令我一直進步下去。多謝大家特意早起觀看我們的比賽，整個奧運期間，大家都要捱夜是非常不容易，你們的支持對我們來說別具意義。我每次在現場看到香港區旗都會揮手，因為他們是特地飛過來看我比賽，很感恩大家一直以來給我的支持，亦希望大家繼續支持香港運動員。」