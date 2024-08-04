00後女生擬投身新能源行業 到港企內地崗位實習圓綠色夢

香港雖是彈丸之地，難以發展大規模光伏、風能等可再生能源，但在技術開發和應用仍可積極參與；00後女生沈嘉霖（Scarlett）關注環境議題，後決心投身能源行業，並於去年考入清華大學深圳國際研究生院，修讀材料與化工碩士課程，研究新能源材料，更參與香港政府主辦的「企業內地與海外暑期實習計劃」，到煤氣公司實習，了解並接觸香港及內地能源行業的現況及趨勢。

Scarlett盼親身認識能源行業

雖然成功報讀相關課程，但香港土地有限，缺乏大規模風能和太陽能應用的場景，多少窒礙相關發展；Scarlett趁今年暑假，參加香港政府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，希望跳出香港，親身認識能源行業。