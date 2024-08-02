【繞場一週】港健兒巴奧締歷史　馬會大力支持

何詩蓓其後再於女子100米自由泳決賽奪取個人今屆第二面銅牌。連同東京奧運的兩面銀牌，何詩蓓成為歷來獲得最多奧運獎牌的中國香港運動員。

馬會行政總裁應家柏在網誌表示，江旻憓從最初的落後，到追平，以致最終反勝，充分展現了香港的「我做得到」精神。另在恭賀張家朗及何詩蓓的網誌中，應家柏指體育有助凝聚社會，而加大力度支持體育發展，有助塑造個人品格、培養心理素質，以及培養迎難而上的精神。

馬會通過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支持中國香港運動員，早前宣佈加大計劃獎金，於奧運團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵；金額較上屆東京奧運會增加兩成。