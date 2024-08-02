【繞場一週】港健兒巴奧締歷史　馬會大力支持

巴黎奧運熱潮席捲全球，即使不少比賽項目在本港午夜時分進行，很多市民也跟Jessie一樣，甘心「捱眼瞓」為運動員打氣，特別是有中國香港運動員參與的項目。
巴奧開始第一天全城便為之振奮起動。中國香港劍擊代表江旻憓打響頭炮，在女子個人重劍項目為香港摘下今屆「第一金」。兩日後港隊再報捷，一日連取兩面奧運獎牌，包括張家朗在男子個人花劍項目成功衛冕，再奪一金；何詩蓓於女子200米自由泳決賽奪得銅牌。其中， 張家朗成為香港體育史上首位贏得兩枚奥運金牌的運動員，也是奧運歷史上第三位在男子花劍個人賽中成功衛冕冠軍的運動員。
何詩蓓其後再於女子100米自由泳決賽奪取個人今屆第二面銅牌。連同東京奧運的兩面銀牌，何詩蓓成為歷來獲得最多奧運獎牌的中國香港運動員。
馬會行政總裁應家柏在網誌表示，江旻憓從最初的落後，到追平，以致最終反勝，充分展現了香港的「我做得到」精神。另在恭賀張家朗及何詩蓓的網誌中，應家柏指體育有助凝聚社會，而加大力度支持體育發展，有助塑造個人品格、培養心理素質，以及培養迎難而上的精神。
馬會通過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支持中國香港運動員，早前宣佈加大計劃獎金，於奧運團體及個人項目勇奪金、銀、銅牌，以至第四至八名的運動員，均可獲頒現金獎金以作鼓勵；金額較上屆東京奧運會增加兩成。
江旻憓及張家朗將分別得到馬會600萬港元的獎勵，何詩蓓個人包攬兩銅合共獲得300萬港元。此外，獲第四名的乒乓混雙組合杜凱琹與黃鎮廷，以及入圍八強的羽毛球混雙「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪，都會得到獎金，作為加許。
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