「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首設香港區選拔 三獲選港生最小僅八歲 今出發赴北京參加選拔及研學營 

「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首次在香港區設站，進行選拔。經過一輪工作坊和選拔活動後，香港區誕生了三名獲得最高評分的學生，包括福建中學附屬學校小六學生李芯怡、福建中學附屬學校小五學生丁尉峻及福建中學附屬學校小二學生廖芷浠。三位本港入選學生將獲全額資助，於今日(2日)出發，代表香港區，赴北京參加全國及海外選拔及研學營，進行研學和才藝展示。
是次活動由中國關心下一代工作委員會辦公室和北京市委宣傳部指導，中國電影博物館和中國兒童少年電影學會主辦，中國電影家協會電影聲音藝術工作委員會等單位協辦和支持。除了香港外，還有新疆、甘肅、澳門、重慶、天津、江蘇、台灣、德國、俄羅斯、塞爾維亞兩岸三地以及三個海外國家，合共逾2.5萬名青少年及兒童參與。
今年選拔活動秉承「關注少兒成長、啓迪少兒心智、豐富少兒生活、繁榮少兒電影」的宗旨，圍繞「童心築夢 科影共飛」主題，參與對象為7歲至16歲的少年及兒童。透過「電影配音」這一趣味形式，選取經典國產影片作為配音素材，組織電影講堂、光影研學、配音闖關等多項電影文化交流活動，引導少年及兒童發揮無限的想象力。評分及選拔指標主要包括「語言掌控」、「情感表達」、「配音技術」和「整體效果」四項。參加者在選拔過程中，不僅磨練了自身的配音與情感表達能力，還通過配音課堂與專業的配音老師深度交流和學習，學習相關配音技巧的同時，還能深入瞭解配音行業的工作流程。
是次活動首設香港區選拔，於本月初進行初步招募，本月20日進行工作坊，通過實踐配音並進行配音專業指導，再於本月22日呈交配音作品，同月底宣佈選拔結果和入選名單。評判包括內地著名配音導演、配音演員、主持人、出鏡記者、話劇演員、新媒體賬號運營、博主兼短視頻出海製作公司創始人李鳳良；配音指導王郡雯老師、配音指導蔣宸溪老師、香港著名音樂劇導演、創作及製作人陳恩碩、全球傑青兼兒歌天后李紫昕博士。
最後，香港區選拔的入選名單包括福建中學附屬學校小六學生李芯怡、福建中學附屬學校小五學生丁尉峻及福建中學附屬學校小二學生廖芷浠。獲選者將於今日赴北京參加全國及海外選拔及研學營，進行研學和才藝展示，屆時部分是自選配音篇章，部分是隨機抽籤的配音篇章，獲選者需於這一星期內進行預備。
香港福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，對於得分最高的三位獲選者，均屬該校學生，感到相當榮幸。三人將獲主辦單位資助是次赴北京的食宿開支，而校方亦已動用獎學金全額資助他們的機票。
入選香港兒童代表：普通話配音難度最高
三名獲選拔的香港少年兒童代表中，以廖芷浠年紀最小，僅得八歲，參加遴選時於福建中學附屬學校就讀小二。充滿童真的廖芷浠，接受訪問時表情多多，不時輕鬆地採用不同的聲線及聲調說話，她坦言十分喜歡看精彩的卡通片，「我第一次參與配音選拔，以前一直非常好奇，點解卡通片啲動畫公仔，會識講嘢⋯⋯依家終於知道了」。她續稱，平日主要在學校和網上學普通話，有時回鄉探親，會與表兄弟姊妹以普通話溝通和玩耍，多加運用普通話。
芷浠透露，難度最高是要在短時間內，觀看原音影片，立即代入角色和感受，在角色的情感有變時，如感到驚喜、驚訝等，需立即適當地加快配音說話的速度，或加入「口震震」的語調說話，甚至按對白需要加入哭著說話的情感聲調，「例如需飲泣說對不起」。
三名獲選拔的香港少年兒童代表，母語均為廣東話，因此，對他們而言，今次難度最高的，是要用普通話配音，需勤加苦練。其中一位獲選者李芯怡，近年曾參與過二十多套電影、廣告、劇集等的粵語配音，但以普通話配音則屬首次。她表示，現正努力練習普通話準備配音的內容，兼認讀簡體字，準備赴北京參加總決賽，「這幾天，幾乎日日在家中練習，並請普通話老師糾正讀音，難度最高是內地動畫口形張合速度很快，就好像要說普通話急口令」。
另一獲選者丁尉峻，平日不但喜愛一人分演多個角色說話，還是游泳校隊、英文校園電台小記者等。他表示，其母親為小學及幼稚園的普通話老師，他自小跟母親學普通話，最近為了準備赴北京參賽，相當自律，每天早上七時自己起床練習配音準備內容，其母亦每日花上四小時至五小時與他練習，「有幾篇配音內容的速度要求很高，部分字唔識普通話讀音，就要用拼音記下，再熟讀」。他坦言，得悉可赴北京參加全國及海外選拔及研學營時，心情相當興奮，他希望日後有機會當上配音員、演員、導演等工作。