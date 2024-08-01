電騙｜43歲女文員遭假公安騙850萬元 警拘17人涉款2700萬元

警方東九龍警區採取執法行動，打擊「猜猜我是誰」及假冒官員騙案，東九龍總區重案組總督察蘇家輝交代案情時指，鑑於區內的電話騙案有上升趨勢，警方展開兩個執法行動，一個是針對「猜猜我是誰」的「猛拳」行動，另一個是「北樓」行動，針對假冒官員，共拘捕17人，包括15男2女，涉及多名骨幹成員及一名17歲「睇水仔」；涉款2,700萬元，其中最大一宗損失的受害人是一名女文員，誤信假冒公安指她涉及洗黑錢，痛失850萬元。

重案組高級督察李嘉偉詳述「猛拳」行動稱，警方根據情報分析及深入調查後，鎖定一個犯罪集團，於周二（30 日）在秀茂坪拘捕一人，當時他正向受害人收錢；與此同時，警員在集團的巢穴拘捕4男1女，17歲至37歲，包括骨幹成員、收取騙款的跑腿和「睇水仔」，部分人有黑社會背景。警方相信他們與7月份最少6宗「猜猜我是誰」的騙案有關。受害人的年齡介乎60歲至89歲，損失金額由5萬至26萬，總損失共56萬元。 招攬「睇水仔」增警方追查難度 李續稱，他們隨機打電話予巿民，訛稱是受害人的子女或朋友，因為被捕或意外入院等，要錢應急，大部分受害人是長者，出於對家人及朋友的關愛而受騙。歹徒分工仔細，部分人負責致電受害人，警方不排除有部分電話由海外打出，骨幹成員又看準有人「搵快錢」心態而招攬跑腿，交收期間安排「睇水仔」，增加警方追查的困難。