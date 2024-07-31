車Cam直擊｜Tesla切線打尖入停車場　司機歪理連篇：我邊有打尖呀？

插隊行為不僅缺乏禮貌，也很令人反感。最近，網上流傳一段長約2分27秒的影片，顯示一位正在排隊駛入停車場的司機，突然被一輛黑色Tesla私家車「打尖」，整個過程被車Cam鏡頭拍攝下來。惟Tesla車主竟然否認自己有插隊行為，反而威嚇要報警，並要求對方查看車Cam影片。有關做法引來網友們的強烈不滿，紛紛指責Tesla車主歪理連篇，惡人先告狀。

事件發生在周日(28日)下午2時許，當時正在排隊進入停車場的拍攝車主，突然遭到一輛黑色Tesla私家車搶先插隊，該輛Tesla車亮著燈，由左至右切線插入拍片車主的前方。拍片車主立即「響按」表達不滿，惟Tesla車主絲毫沒有理會，逕自向前行駛。當Tesla車開至停車場入口時，保安員將其攔下，懷疑其有插隊行為，惹來了Tesla司機的不滿，下車後與拍攝車主爭論。

期間Tesla車主堅持自己「喺黃格等緊位」、「邊有打尖呀？」，並聲稱自己不是排在拍片車主的後面，「我肯定冇打尖」，要求車主立即拿出車Cam，否則就要報警，「即刻睇(車Cam)，即刻睇，我肯定冇打尖……冇Cut過線」。之後，拍片車主拿出車Cam，但Tesla車主仍然堅稱自己沒有切線，說自己一直排在拍攝車主前面排隊，指在拍片車主前方的車輛已經離開了。影片至此結束。

拍片車主留言指，由於後面的車輛不斷響咹，「人地(哋)都冇意見了」，停車場的保安亦想息事寧人，他自己又想趕快去上班，所以事件無了下文。他說：「睇到成條龍排緊隊都要知乜料喇。我為後車規矩排隊唔抵姐，人人咁樣打尖排乜隊姐，塞曬成條路得喇。」