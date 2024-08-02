警破兩詐騙集團涉款2700萬 43歲女文員失850萬

電騙案禁之不絕，金管局、警方及銀行公會推出「可疑帳號警示」，由去年11月至今年6月已發出逾65.5萬個警示。另外，警方拘捕17人涉猜猜我是誰及假冒官員騙案，當中一人僅17歲，涉17宗案件，金額為2,700萬元。單一最大損失受害人墮假公安騙案，除交出現金外，按指示曾轉帳至傀儡戶口被騙走850萬元。
警方早前展開兩個執法行動，瓦解兩個詐騙集團，共拘捕15男2女(17至62歲)，涉以欺騙手段取得財產。行動中，檢獲一批手提電話、懷疑被捕人犯案時身穿的衣物及一批懷疑偽造文件。其中一個集團涉猜猜我是誰騙案，與最少6宗於7月份發生騙案有關，警方於7月30日在秀茂坪拘捕一人，當時正向受害人收錢，並突擊搜查集團巢穴，共拘捕4男1女(17至37歲)，包括骨幹成員、收取騙款的跑腿和負責把風「睇水仔」，部分人有黑社會背景。受害人的年齡介乎60至89歲，損失由5萬至26萬元，合共損失56萬元。重案組高級督察李嘉偉指，集團隨機致電市民，訛稱是對方親友因被捕或意外入院等急需款項，受害人因出於關愛而受騙。
另一集團涉假冒官員騙案，涉及最少11宗案件，受害人介乎20至87歲，涉款26萬至850萬元，合共2,600萬元；拘捕11男1女(19至62歲)，其中3人扮特務、9人持傀儡戶口。單一最大損失受害人為一名43歲女文員，5月墮假公安騙案指她涉洗黑錢，兩名特務與她簽署保密協議，她交出190萬元現金，其後再將660萬元轉到兩個傀儡戶口。
警方指，賊人隨機致電受害人，訛稱為內地執法人員，指受害人在內地干犯刑事罪行，要審查資金，並要求受害人簽署保密協議書，又會安排特務人員接觸受害人，期間出示假的公安證件或香港警察委任證等博取信任，但「證件」質素參差容易辨識。他提醒，執法人員不會以電話錄音形式致電市民，亦不會轉駁到其他地方的執法機關。市民如遇到這些來電，基本上已確認是騙案。