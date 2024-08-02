警破兩詐騙集團涉款2700萬 43歲女文員失850萬

電騙案禁之不絕，金管局、警方及銀行公會推出「可疑帳號警示」，由去年11月至今年6月已發出逾65.5萬個警示。另外，警方拘捕17人涉猜猜我是誰及假冒官員騙案，當中一人僅17歲，涉17宗案件，金額為2,700萬元。單一最大損失受害人墮假公安騙案，除交出現金外，按指示曾轉帳至傀儡戶口被騙走850萬元。

警方早前展開兩個執法行動，瓦解兩個詐騙集團，共拘捕15男2女(17至62歲)，涉以欺騙手段取得財產。行動中，檢獲一批手提電話、懷疑被捕人犯案時身穿的衣物及一批懷疑偽造文件。其中一個集團涉猜猜我是誰騙案，與最少6宗於7月份發生騙案有關，警方於7月30日在秀茂坪拘捕一人，當時正向受害人收錢，並突擊搜查集團巢穴，共拘捕4男1女(17至37歲)，包括骨幹成員、收取騙款的跑腿和負責把風「睇水仔」，部分人有黑社會背景。受害人的年齡介乎60至89歲，損失由5萬至26萬元，合共損失56萬元。重案組高級督察李嘉偉指，集團隨機致電市民，訛稱是對方親友因被捕或意外入院等急需款項，受害人因出於關愛而受騙。