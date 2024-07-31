蟬聯金牌再顯大心臟 張家朗：遇挫折亦堅持到底

於巴黎出戰奧運的香港運動員，再在半夜帶來喜訊，衛冕的「劍神」張家朗於男子花劍決賽，憑「決一劍」以15比14力克意大利對手馬基(Filippo Macchi)，成為奧運史上僅第三位能夠蟬聯花劍金牌的男劍手。不論八強對法國的尼科治(Enzo Lefort)，抑或在爭金之戰，張家朗均曾落後12比14而最終反勝，在決賽更因裁判的爭議判決，令「決一劍」變「決三劍」，但張家朗仍能沉著應戰，談及其「大心臟」，他賽後指秘訣在於「堅持到底」。
對於雙方在決賽打成14平手，須再戰三劍才定勝負，張家朗賽後指出：「當時覺得有點可惜，因為頭兩次我都認為是自己贏了，但教練提醒我，不要理會剛才那一劍，要專注於下一劍，我便依照那樣做。」上屆東京奧運，張家朗曾於八強落後9比14的劣勢下反勝，今屆賽事，他再展現Comeback King本色，問到其「大心臟」有何秘訣，張家朗稱：「不要放棄，要堅持！即使遇到許多挫折，都要記著自己的初衷，即使遇上不如意的事，亦堅持到底。」他的教練基連(Gregory Koenig)則稱：「你無辦法相信他的心臟有多強大。在落後12比14之時，看到他找到能量再去搶得進攻權，永不言棄地戰鬥，我實在很自豪。」
巴黎奪金別具意義
張家朗指在巴黎奪金是別具意義：「因為教練是法國人，法國算是我半個主場，在這裡奪金對我意義非常大。教練很辛苦，除了練習技術，還提供心理輔導，我真的很感謝他。」對於隊友江旻憓奪金，張家朗坦言「成件事好黐線」：「沒想過可在同一屆奧運拿金牌，我也很替她高興，希望大家繼續支持劍擊及香港運動員。」對於家人到場觀戰，他則笑言幸好沒有丟架，並會把金牌送給父親作生日禮物。
裁判判決惹爭議
決賽戰情緊湊，經過第一節，張家朗以11比10佔先。馬基於第二節主動進攻，反超前之下領先14比12，看似金牌在望，但張家朗保持冷靜連追兩分扳平。到了一劍定勝負的時刻，雙方兩度互相進攻刺中對手，但裁判重看片段後均示意無效；到了第三劍，裁判終判張家朗勝出而奪金。裁判連續兩次未能適時作出裁決，惹起不少爭議，賽後意大利劍擊聯盟向國際劍聯(FIE)及國際奧委會(IOC)提出抗議，並引起香港及意大利網民互相指罵。
何詩蓓200米自由泳摘銅
香港「飛魚」何詩蓓於女子200米自由泳決賽，游出1分54秒55，排於兩大澳洲勁敵奧卡拉瑾(Mollie O'Callaghan)及蒂蜜絲(Ariarne Titmus)之後，獲得銅牌，這是她個人歷來第三面奧運獎牌。何詩蓓賽後對摘銅表示高興，因為在現場看到很多人為自己打氣，她又指今屆對手實力比上屆更強，能夠踏上頒獎台是一件不容易的事。