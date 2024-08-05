移植及透析人士運動會參與人士減三成 協會︰近年器官移植數字減 盼藉此推廣

香港移植運動協會主辧的香港移植及透析人士運動會闊別6年，將於今年10月復辦，今屆運動會將有392名健兒，較上一屆少逾三成。移植協會創會榮譽會長周嘉歡表示，本港過去5年器官移植數字大幅減少，由5年前平均每年有60至90宗腎臟移植，降至過去一年只有逾40宗。此外，病人的年紀愈來愈大，新冠疫情期間，不少病人更因為染病變得衰弱，甚至死亡。她希望藉運動會，令更多人關注器官捐贈。 腎移植康復者蔡啟平指，患病時身體虛弱，一邊洗腎一邊等換腎，情緒低落，更因病要停止工作；換腎康復後，經常做運動和義工，發展興趣，更改善了與子女關係，享受精彩人生。她分別在2024泰國世界移植錦標賽羽毛球女雙冠軍，及2023澳洲珀斯世界移植運動會羽毛球女單冠軍。

蔡啟平

過去5年器官移植數字一直減少 香港移植運動協會創會榮譽會長周嘉歡表示，本港過去5年器官移植數字一直減少，由5年前平均每年有60至90宗腎臟移植，降至過去一年只有逾40宗。她又表示，器官捐贈數字在2018年開始已經下跌，相信與當局前年提出與內地商討恆常跨境器官移植機制無關。 周嘉歡又指，不少市民知悉器官捐贈，但卻未有認真思考登記。她稱要提高市民的捐贈意識，政府要加強宣傳器官捐贈，民間組織亦要多下功夫。移植及透析人士運動會10月舉行，盼藉此令更多人關注器官捐贈。

協會主席黃炎華稱，成為移植運動員，不單經歷患病的辛苦和精神折磨，還需要在鬼門關前徘徊，去等待一個重生機會。協會成立的目的之一，就是鼓勵和協助移植者達致全面康復，更而走上賽場，面向世界。