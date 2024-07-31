的士車隊｜星群的士車隊9月起陸續投入服務 Big Boss Taxi：一年內全力籌備

政府公布的士車隊牌照申請結果，5間公司獲發為期5年的牌照，合共提供3,500輛的士，佔全港的士20%。獲選公司之一「星群的士服務」表示，旗下車隊將會在9月起陸續投入服務，收費暫時未有實際定價，車隊的士的實際租金亦未定。執行董事鄭敏怡透露，公司以機駕駛技術、服務態度等因素選拔司機，車隊目前已有50多位司機。
她提到，會設立「導盲犬友善計劃」，讓司機學習如何處理帶著導盲犬的乘客，並向他們提供外語訓練、提升服務態度培訓等，未來會進行大規模的司機招募活動。
鄭敏怡指出，該公司會在9月率先試行6座位「純電動豪華的士」，頭排及中排均為獨立位，設計與私家車相似；後排的兩個座位可改為輪椅座，輪椅上車後仍可再容納最多3名乘客，她估計相關的士的預約收費比街上招手咪錶收費高10至25%。
發牌標誌的士邁入新里程碑
另一間獲選公司營辦商「Big Boss Taxi」形容，發牌標誌著香港的士邁入新里程碑，指車隊將在未來一年內車隊將全力籌備，以專業、更規範方式為乘客提供服務，並致力推動行業自我規範，積極與政府、同業和乘客攜手，共同改善的士服務生態，期望藉此重拾市民對乘搭的士的信心。
Big Boss Taxi預告，車隊未來將從五個方向努力，包括加強司機培訓，提升服務質素，為乘客締造更優質的出行體驗；搜羅合適新車，讓乘客舒適出行； 引入環保新能源的士； 優化網約流程，建立電子支付系統，以及加大市場推廣，加強與政府及業界的溝通合作，以共同推動的士行業轉型。