的士車隊名單出爐　5車隊獲發牌涵3500輛的士

運輸署長李頌恩表示，當局收到15個的士車隊的申請，其中3份申請不合資格。至於獲派牌照的5個車隊，3隊為巿區車隊，2隊為混合車隊。李頌恩表示，車隊會安裝不同的安全設備，如全球定位系統、行車紀錄儀、不良駕駛行為偵測器等；車隊亦提供網約，可經車隊提供的平台預約，巿民亦可就司機的表現評分，所有車隊須於明年7月完成籌備工作。

乘客可在手機應用程式對司機評分投訴

就市民的投訴，車隊會有各自渠道處理。被問到是否設有機制予市民投訴車隊，乘客將可以在相關手機應用程式對司機作出評分、投訴，保障服務質素。李頌恩表示，市民如有需要亦可到運輸署表達，又指署方會定期監察各個車隊是否符合牌照要求。至於今次牌照申請滿額，未來會否繼續發牌，李頌恩表示， 仍須繼續觀察情況，未來發展亦有不同方向，例如現有車隊繼續擴展或局方發出更多牌照等。

「單拖」司機：租車難達車隊要求

「單拖」司機馮先生表示的士車隊不吸引，因加入車隊或令司機的服務範圍收窄，「話唔定一間公司行一個區，加入咗就無咁自由」。他又指，單拖司機難以加入車隊，不止因司機與的士公司「唔太熟」，而且加入車隊的要求，對租車司機而言較難達到，「 租車司機啲車大多都十年車齡， 再加上安裝定位、行車紀錄儀都係一筆大花費」；他相信，對年紀較老的司機就安裝電子支付系統亦頗為卻步。