疫後觀眾盼入場 續推動藝術教育 話劇團設教育中心 戲劇連結社區

表演藝術從來非曲高和寡，要令大眾懂得欣賞，戲劇教育必不可少。香港話劇團自十多年前設立「外展教室」，負責戲劇教育的工作。今年初便將擁逾百年歷史的舊校舍活化成「香港話劇團教育中心」，並於日前正式啟用，繼續傳承話劇團推廣藝術教育的傳統。香港話劇團教育中心主管周昭倫接受本報專訪時表示，樂見疫後觀眾重入劇場的興致不減，劇團對戲劇的未來發展仍感樂觀。適逢新空間落成，期望教育中心能向大眾推廣戲劇；亦希望把戲劇與社區連結，讓藝術走入社區。

記者：朱慧恩 圖：林俊源

疫情隔絕了觀眾與劇場，觀眾惟有線上欣賞演出，周昭倫憶述，最初亦擔心觀眾因習慣看線上演出而拒絕入場，但劇場重開後，才發現觀眾仍是心繫劇院。那時，他便深信，香港仍是有一班支持戲劇的忠實觀眾，亦了解到推廣藝術的重要，而新空間便提供了這樣的契機。 香港話劇團教育中心位於佐敦，前身為九龍英童學校及賈梅士學校，有逾120年歷史，活化後的中心設有不同設施可供排練及舉辦活動。現時中心的課程針對不同年齡層的人士，包括兒童、少年及成人等。周昭倫表示，課程是根據各年齡層人士的能力及興趣而設計，「小朋友就希望從戲劇中學習生活技巧，或培養自信心；年輕人就開始好奇，想到很多問題，所以會用戲劇刺激他們思考。」如針對幼兒的，有集體遊戲、情境演繹等；針對成人，則有演技相關的訓練。 除了在主劇場或黑盒劇場的演出外，周昭倫表示，劇團的其中一個使命是要把藝術帶入社區，應用劇場亦是劇團其中一個發展方向。何為應用劇場？「就是把作品帶到社區，會靈活地與不同界別合作，非純藝術演出。」例如劇團早前與消防處合作的互動劇場。「有多些排練的地方，就可以製作更多此類型的演出。」

對未來推廣戲劇教育感樂觀 即使不接觸藝術，人依然能如常生活，但藝術猶如養分，令生活不再乾癟。對於推廣戲劇教育的前景，周昭倫直言是較為樂觀，因戲劇教育可以應用在不同層面，無論學校還是不同機構，都希望藉戲劇教育帶來不同效果。「在學校層面，老師會希望學生有更加有趣的學習環境或學習方式；至於機構方面，則希望以劇作培訓員工。」 周昭倫亦見證近年劇場教育推廣的轉變。他憶述，以往的方式是安排學生觀看演出，但沒有思考表演對受眾有何特別作用；但現時則不同，老師安排學生觀看演出，會期望當中有更多的學習元素，故話劇團亦會提供相應的配套，如活動手冊等，深化學生的學習經驗。 疫後觀眾渴望重回劇院 疫情改變了市民的生活方式，如外出用膳及夜生活的習慣。不少劇團在疫情時亦轉戰線上演出，如今社會已復常，周昭倫慶幸觀眾願意重回劇場。「開頭都擔心，觀眾只看線上演出便滿足，不再入劇場。但後來發現是過慮，大家都很渴望重返劇院，一起享受觀看現場演出的感覺。」 香港有大大小小的藝團在努力求存，不同的表演形式各有捧場者，在本地觀眾群已不多的情況下，會否擔憂互搶觀眾？周昭倫認為，接觸的觀眾中，除了喜愛舞台劇外，亦會欣賞其他表演形式，「大家一齊發展，令業界覺得表演藝術有出路。」 善用大灣區劇院解決場地不足 本地演出場地向來僧多粥少，不論是政府資助的大型藝團，還是在狹縫中生存的中小型藝團，都無可避免要參與「場地爭奪戰」。而因場地有限，亦會窒礙觀眾數量的增長。周昭倫認為，現時本地演出場地確實不夠，故近10年都會到內地巡演，讓更多觀眾可欣賞演出。 周昭倫表示，現時香港有10個劇院，坐位有限，令觀眾量難以增長。近年相繼有場地落成，東九文化中心亦料最快年內竣工。惟即使如此，他認為場地仍然不足，像音樂劇《大狀王》，話劇團已是憑優勢取得西九場地長達3個星期的檔期，「其他演出都只是一個星期。」他認為，劇院與觀眾的增長速度永遠不成比例，因內地的劇院既多且大，故劇團在巡演時可多用大灣區的劇院，讓內地觀眾也能欣賞「香港出品」。