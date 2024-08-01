民建聯發布新質生產力Web3.0倡議書　建議利用技術派旅遊消費券

會計界議員黃俊碩提及港府一直有用不同程式派消費券，如果利用Web3.0技術派旅遊消費券，可大大降低交易成本。旅客又不用作太多登記，核實身份後，下載應用程式便可以獲取消費券，對推廣旅遊業有好處。他又指Web 3.0技術特別是區塊鏈和智能合約，好處是為去中心化金融提供了基礎，讓金融服務更加開放和包容，消除了傳統金融機構的「枝枝節節」，降低交易成本，為各地人們提供了更多金融服務的機會。對香港而言，更可解決落戶企業在港銀行開戶的困難，以及進一步提高企業融資的便利。

政府積極發展新質生產力，民建聯發布「新質生產力—賦能WEB 3.0在金融業的應用發展」政策倡議書，建議特區政府大力支持發展Web3.0基礎區塊鏈平台、利用Web3.0技術派旅遊消費券予旅客等。

虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙引起社會關注，民建聯議員陳仲尼擔心會引起鐘擺效應，「管嚴晒，所有嘢堵塞晒，管死咗唔會發生，但要取得平衡」。他強調JPEX案是源於監管模式最初有漏洞，申請牌照有空窗期，政府可「睇細啲」，但不要扼殺行業到香港發展Web3.0的心思。他認為香港雖是國際金融中心，但需打造新增長點以繼續發展，包括抓緊Web3.0發展機遇。民建聯議員林琳表示Web3.0產業的蓬勃發展，能讓香港保持在金融科技的前沿地位，憑創新開放的環境吸引更多相關產業鏈的公司落戶香港，包括大量資金和人才，從而長遠地帶動整體經濟。

民建聯的建議包括發展Web3.0基礎設施，指鑒於目前區塊鏈主流公有鏈平台在私隱保護等方面存在缺陷，應支持研發具安全性的基礎區塊鏈平台。民建聯建議通過大數據、人工智能等技術手段對Web3.0市場進行風險監測和預警，同時成立Web3.0行業委員會，制定行業規範，加強對從業員的培訓。

民建聯提及港元穩定幣可用於跨境電子商務場景、跨境匯款、跨境投資，應重視並加快落地以港幣為計價的、使用多元資產作為抵押物的穩定幣。民建聯建議香港推行基於多元資產發行的港元穩定幣，支持人民幣、港幣等法幣等額抵押，比特幣、以太坊、RWA、NFT等數字資產超額抵押。