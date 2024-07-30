段崇智：未被事先諮詢開會日期 已全力配合調查

中大2022年發生換校徽風波，終僅一周便宣佈換回舊校徽。中大校董會日前開會討論調查報告，並通過4項決議，包括校長段崇智作為修改校徽項目的最高領導，會為事情負責任。校董會又指曾邀請段崇智出席會議，惟他以公務為由未出席。段崇智今日(30日)回應事件，指當日未有人事先向他諮詢開會日期，而是訂定會議日期後才通知，深感遺憾。他指必須出席早前已安排到雲南的公務外訪，商討合作及簽署戰略合作協議，因此未能出席校董會會議參與討論。

校董會主席查逸超昨日會見傳媒，指會上通過4項決議，包括對大學管理層進行更換校徽項目過程出現誤判，特別是決定繞過校董會感到失望；校董會對中大管理層未有充分配合校董會檢討修改校徽項目，表示不能接受。查逸超又指曾提議由他人代替段崇智出差，或改期進行，惟段崇智最終未出席會議。

段崇智今日(30日)傍晚透過中大發新聞稿回應事件，指對於是次7月校董會開會日期本人未有事先被諮詢，而是訂定會議日期後才通知，深感遺憾。他續指，由於必須出席早前已安排到雲南的公務外訪，商討合作及簽署戰略合作協議，因此未能出席校董會會議參與討論。

他續指，由校董會委託的獨立顧問公司於2024年初開始檢視校徽更新過程的工作，在過去6個月期間，他和相關校方行政人員於短短幾個月內全力配合調查，包括獨立顧問公司安排的調查訪談，以及提交逾500份相關文件資料。