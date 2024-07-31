梅儒瑞稱港僅餘經濟上一國兩制　外交公署斥唱衰香港

美國駐港澳總領事梅儒瑞接受美國傳媒訪問時批評，香港目前只餘經濟上有一國兩制，但已失去批評政府、遊行及新聞自由，質疑《港區國安法》及基本法23條立法造成寒蟬效應，又說香港已經「從根本上改變」。外交部駐港特派員公署發言人強烈不滿梅儒瑞妄議香港事務，攻擊香港權利與自由受到侵蝕，鼓噪所謂「寒蟬效應」，予以嚴厲譴責。
發言人表示，《港區國安法》和《維護國家安全條例》制定實施後，香港社會重回安定，市民依法應享有的各項權利均得到切實保障。世界上沒有絕對的自由，自由從來不是無邊界、無約束、無底線。香港發生天翻地覆的新變化，進入由治及興的新階段，正是因為那些別有用心者已失去了打砸搶燒的「自由」，失去了衝擊立法會的「自由」，更失去了勾結外部勢力反中亂港的「自由」。
發言人強調，作為美政府駐港代表，梅儒瑞理應恪守領事官員基本職業操守和行為準則，多做促進港美合作的實事，而不是花心思編造謊言，攻擊唱衰香港。中方奉勸梅儒瑞恪守本分，改弦更張，盡早放棄「以港遏華」用心，立即停止插手香港事務和中國內政。
特區政府強烈不滿及譴責言論
特區政府就梅儒瑞接受採訪時對香港維護國家安全、保障人權等情況作出無稽失實言論，表示強烈不滿和譴責。發言人表示，自《港區國安法》實施以來，美國一直漠視香港在2019年發生的大型、持續、重創香港社會民生經濟、無日無之的暴亂，通過堆砌故事、穿鑿附會，惡意詆毀香港特區維護國家安全相關法律，對盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區肆意攻擊，而對《港區國安法》讓廣大香港居民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞，其虛偽「雙標」表露無遺。
發言人又說，每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，根本沒有資格對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳。