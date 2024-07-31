梅儒瑞稱港僅餘經濟上一國兩制　外交公署斥唱衰香港

美國駐港澳總領事梅儒瑞接受美國傳媒訪問時批評，香港目前只餘經濟上有一國兩制，但已失去批評政府、遊行及新聞自由，質疑《港區國安法》及基本法23條立法造成寒蟬效應，又說香港已經「從根本上改變」。外交部駐港特派員公署發言人強烈不滿梅儒瑞妄議香港事務，攻擊香港權利與自由受到侵蝕，鼓噪所謂「寒蟬效應」，予以嚴厲譴責。

發言人表示，《港區國安法》和《維護國家安全條例》制定實施後，香港社會重回安定，市民依法應享有的各項權利均得到切實保障。世界上沒有絕對的自由，自由從來不是無邊界、無約束、無底線。香港發生天翻地覆的新變化，進入由治及興的新階段，正是因為那些別有用心者已失去了打砸搶燒的「自由」，失去了衝擊立法會的「自由」，更失去了勾結外部勢力反中亂港的「自由」。