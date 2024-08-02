李家超訪越南港商製衣廠　自誇「身材好容易買衫」｜Ray Online

行政長官李家超訪問東盟嚟到最後一日行程，佢今朝(2日)先同越南胡志明市市委副書記阮胡海會面，之後參觀咗一間港資製衣工廠，佢喺參觀男裝品牌嗰陣時，先拎起一件恤衫睇睇，被問到係唔係鍾意呢個廠嘅設計款式，李家超笑住話「個個款都鐘意」，自誇「身材好容易買衫」喎。

李家超喺早上9點幾到達工廠，先同管理層開會了解相關業務，原來呢間公司喺越南有3間製衣廠、1間布廠，聘請大約8,000個人，每間廠每月能生產90萬件衫，廠房裡面仲有唔少自動化機器，李家超都有去了解下點樣操作。

期間李家超喺參觀呢間廠自設嘅男裝品牌，首先就拎起一件恤衫睇睇，又注意吓衫上面嘅標籤，盛讚環保技術，仲關注香港有冇賣呢啲衫。被問到係唔係鍾意呢個廠嘅設計款式，他就笑住話「個個款都鐘意，我個身材都好容易買衫，不過今日唔係嚟Shopping(購物)，係嚟參觀同交流意見嘅。」

之後佢喺社交平台上發文，話製衣公司嘅行政總裁係香港人，佢話公司喺「一國兩制」嘅框架下，擁有獨特優勢，幫到佢嘅企業開拓商機，拓展中國市場業務。公司會繼續以香港為總部，吸引更多東盟國家嘅專才嚟香港發展。佢鼓勵呢個總裁繼續向越南同東協夥伴繼續講好香港故事。在參觀完工廠後，佢仲喺廠內嘅花園種樹，象徵著對社區嘅長遠投資，希望香港同越南嘅雙邊關係能夠穩步發展喎。