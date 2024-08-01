手機特快行李託運服務 託運過程僅需45秒

旅遊旺季，旅客在機場航空公司櫃位辧理行李寄艙手續往往大排長龍。機管局推出手機特快行李託運服務，11歲或以上的電子旅遊證件持有人，如電子護照、回鄉卡、內地往來港澳通行證等，在航空公司手機應用程式登記後，到達機場後到專屬位置透過人臉識別直接託運行李，毋須再到櫃枱排隊辦理。機管局指，香港是全球首個機場讓旅客以智能手機完成登記、行李託運、進入安檢及登機的所有程序。託運所需時間由目前預計3分鐘縮短至45秒。

使用手機特快行李託運服務乘客，須先用所乘搭航空公司的應用程式登記取得電子登機證後，透過NFC手機掃描電子護照或回鄉卡等電子旅遊證件，完成身份認證；到達機場後到指定託運櫃枱，經人臉辨識後自動打印行李標籤，毋須到人手櫃枱或智能登記櫃枱辦理；為免市民忘記帶護照離港，完成整個託運程序前，使用者必須將實體護照「拍一拍」具NFC功能手機，讓航空公司APP感應，確認乘客離境前有攜帶實體護照。