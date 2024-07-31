意網民湧入張家朗IG斥不滿賽果 港網民帖文菠蘿Pizza反擊

劍神張家朗於巴黎奧運男子花劍個人賽決賽以「決三劍」15︰14擊敗意大利代表馬基；賽果似令部分意大利網民不滿，湧入張家朗與巴黎奧運的官方Instagram帳戶留言抨擊張家朗及大罵「黑哨」；而香港網民則在張家朗IG留言打氣，亦有人貼圖或留言稱「聽日食pineapple Pizza(菠蘿Pizza)」反擊意大利網民。有人對此感不解，有網民解釋，菠蘿Pizza是意大利人鄙夷的食物，如果想惹怒意大利人，就給他點一份菠蘿Pizza。就網民幽默留言「食菠蘿Pizza」後，香港Pizza Hut隨即也出帖，指「港隊同日勇奪金牌再添銅牌……今日(30日)6點起至7月31日堂食必勝批即可以免費追加菠蘿」，大批網民留言支持。

一直有指，意大利人重視正宗Pizza標準，甚至認為配菠蘿是污辱Pizza文化。據稱，一名希臘裔廚師移居加拿大後，1960年代與友人開薄餅店，將罐頭菠蘿放在Pizza上並大受歡迎。「菠蘿Pizza」今天已受世界各地不少食客歡迎，但早前仍有調查指，意大利人八成以上認為不應在薄餅上放菠蘿。

另外，意大利劍手馬基其後亦在IG發文，指參與劍擊運動學習到要尊重裁判，更不想把自己的失利歸咎於裁判。他又指事情已過去，之後仍有團體賽，希望能與隊友做到最好並超越自己。馬基的帖文亦獲張家朗讚好，相信風波將告一段落。