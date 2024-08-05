微笑劍后江旻憓告別全職運動員生涯 感謝支持 期待新發展回饋香港

在巴黎奧運中勇奪女子重劍金牌的「微笑劍后」江旻憓，昨突宣布告別全職劍擊運動員生涯，並期待新的職業發展及回饋香港，同時為自己設立的慈善基金做好準備；她又感激家人及朋友沿途的鼓勵及支持。劍擊港隊總教練鄭兆康對江旻憓的決定感到不捨，但尊重其決定，對劍擊隊未來發展仍感樂觀。多名政界人士亦向江旻憓送上祝福。

剛首奪奧運金牌、繼續保持國際劍聯女子重劍「世一」后座的江旻憓選擇急流勇退！30歲的江旻憓(Vivian)，昨在社交平台以中文及英文發文指，「在完成我第三次的奥運之旅後，我決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯」。她表示，非常感恩可以用差不多二十年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。她期待，有新的職業發展，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。 她同時感激劍擊團隊每一位給予她的無限支持；又指必定會在劍擊的路上再相遇，並稱「Once a fencer, always a fencer!」(既是劍擊手，永是劍擊手)。

鄭兆康：感到不捨但尊重其決定 劍擊港隊總教練鄭兆康接受訪問時表示，對方早前已向他交代有關決定，對江的決定表示理解、尊重和支持，但亦感到不捨和可惜。鄭兆康表示，江旻憓是世界頂尖高水平的運動員，又剛取得奧運冠軍，正處運動生涯高峰，很多運動員都可望而不可及；但他明白對方都有其人生規劃，亦相信有關決定是經長時間考慮，並與家人商量後作出，故祝福她在其他方面有更好發展。他未有透露江旻憓未來動向。

鄭兆康又指，江旻憓的決定對劍擊隊一定有影響，但他對劍擊隊未來發展仍感樂觀，因為一切都是「從無到有」，加上劍擊隊的梯隊建設完善和成熟，相信未來會有更多人才。 曾兩次為江旻憓膝頭十字韌帶施手術的、中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒相信，江旻憓的決定是經過深思熟慮，支持她做自己喜愛的事。他又相信，江旻憓今次暫時告別全職運動員生涯與她的傷患無關，以往都有運動員處於職業生涯頂峰時，選擇暫時退下來，相信不少市民期待她日後再代表香港作賽。他又指，以他認識的江旻憓，對於推動大眾做運動、有正向心態，做了不少工作，相信她未來會繼續這方面的工作。