廠商會第4屆工展會購物節明開鑼 展商對銷情感信心

廠商會「第4屆工展會購物節」明日起一連4天舉行，250間展商雲集亞洲博覽館，提供一系列至抵商品供人搶購，部分產品更低至半價。廠商會表示，為慶祝港隊在巴黎奧運勇奪獎牌，活將推出加碼優惠，包括在開幕日公眾免費入場等；商會又相信，內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度提升，有助提高活動銷情。另有展商表示，港人外遊和北上影響已有所舒緩，對今年銷情有信心。

今屆工展會購物節設6個展區，共逾250個攤位，場內不止有提供10元購6頭鮑魚、1蚊臘腸等快閃優惠的購物區、 又獲獎調酒師駐場的「Chil飲Chill食區」，今年還新設兒童樂園區，設巨型保齡球、籃球機等活動免費供人遊玩。