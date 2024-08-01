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2024-08-01 08:30:00

巴黎奧運．香港代表｜江旻憓凱旋返港大展微笑　籲勿以成績衡量運動員

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巴黎奧運．香港代表江旻憓凱旋返港大展微笑，籲勿以成績衡量運動員。(鍾式明攝)

巴黎奧運．香港代表江旻憓凱旋返港大展微笑，籲勿以成績衡量運動員。(鍾式明攝)

巴黎奧運香港代表團部分成員今早返港。港隊重劍「微笑劍后」江旻憓（Vivian）在巴黎奧運為香港隊奪得女子重劍金牌，亦是香港隊史上第三面金牌，這位金牌得主凱旋歸來，早上約6時半步出入境大堂，她捧著花展現笑容。

江旻憓接受傳媒訪問時被問到今次參與巴黎奧運，與上屆參與東京奧運感受有甚麼不同，她笑言：「上屆輸咗要面壁思過21日，用好多時沉澱和搵返繼續訓練嘅動力」，今日回到香港，見到好多人在機場接她，她覺得好感動。江旻憓被問到回港後有甚麼想做，她說會先探望好久不見的父親，有記者門到現年30歲的江旻憓，日後有甚麼計劃時，她表示，希望短期內能接觸更多小朋友，一同分享金牌喜悅。

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江旻憓凱旋返港。(鍾式明攝) 江旻憓感謝現場的傳媒及市民報道及支持香港運動員，覺得很感動。(鍾式明攝) 江旻憓凱旋返港。(鍾式明攝) 江旻憓凱旋返港。(鍾式明攝) 江旻憓感謝現場的傳媒及市民報道及支持香港運動員，覺得很感動。(鍾式明攝) 江旻憓冀利用獎金成立慈善基金助更多兒童參與劍擊。(鍾式明攝) 江旻憓冀利用獎金成立慈善基金助更多兒童參與劍擊。(鍾式明攝) 江旻憓早上約6時半步出入境大堂，她捧著花展現笑容。(鍾式明攝) 江旻憓早上約6時半步出入境大堂，她捧著花展現笑容。(鍾式明攝)

江旻憓冀利用獎金成立慈善基金助更多兒童參與劍擊

江旻憓感謝現場的傳媒及市民報道及支持香港運動員，覺得很感動，但稱感覺奧運好像未完一樣，還要起身繼續訓練及比賽。江旻憓又祝賀張家朗及何詩蓓取得獎牌，但強調不能單用獎牌成績衡量運動員的努力，希望全港繼續支持香港運動員。江旻憓又感謝前輩付出，指他們在資源不足時仍努力取得好成績，讓這一輩運動員取得更多資源追尋夢想，希望所有運動員都幸福。她指，仍未決定下一步目標，未來希望利用獎金成立慈善基金，幫助更多小朋友參與劍擊。

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