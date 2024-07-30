巴黎奧運．香港代表｜東瀛遊贈35位港將全年免費住沖繩酒店 PURE送永久會籍

東瀛遊創辦人兼主席袁文英表示，無論是江旻憓、張家朗、何詩蓓、石偉雄以至每一位出戰的運動員表現出來的香港精神，不論輸贏，都是我們心中的第一。每位運動員都有背後獨特的奮鬥故事，成功爭取參賽入場券絕不容易，他們全力拼博的意志去克服傷患、無懼逆境，反販為勝、永不放棄越戰越勇的精神值得年青人學習。得獎運動員展現真誠、不卑不亢、懂得感恩、讚賞及信任身邊的人，啟發港人的正能量，帶給社會正向訊息，無論輸贏，同樣值得敬重和支持。