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2024-07-30 14:19:30

巴黎奧運．香港代表｜東瀛遊贈35位港將全年免費住沖繩酒店 PURE送永久會籍

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東瀛遊向所有出戰巴黎奧運的35位港隊運動員，送出全年免費入住東瀛遊旗下位於日本沖繩的「逸の彩溫泉度假酒店」。(東瀛遊/新華社資料圖片)

東瀛遊向所有出戰巴黎奧運的35位港隊運動員，送出全年免費入住東瀛遊旗下位於日本沖繩的「逸の彩溫泉度假酒店」。(東瀛遊/新華社資料圖片)

繼江旻憓奪得巴黎奧運港隊第一金，張家朗並成為香港史上首位成功衞冕男子花劍金牌，何詩蓓亦於200米自由泳摘銅，掀動全城奧運熱潮。為慶祝港隊奪得佳績，各大品牌紛紛推出優惠，亦有商家向港將送上獎勵。東瀛遊宣佈向所有出戰巴黎奧運的35位港隊運動員，送出全年免費入住東瀛遊旗下位於日本沖繩的「逸の彩溫泉度假酒店」(今年9月1日至2025年8月31日為止，包早餐)，冀讓他們賽後提供輕鬆度假之旅，以感謝港隊付出的努力。 

張家朗成功衛冕奧運男子花劍金牌。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 香港劍擊代表江旻憓在巴黎奧運女子個人重劍奪金(路透社) 江旻憓世一。恭喜晒!!! 何詩蓓奪得個人在奧運的第3面獎牌。（路透社） 何詩蓓在200米自由泳獲得銅牌。（路透社） 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。（相片由港協暨奧委會提供） 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。（相片由港協暨奧委會提供）

東瀛遊創辦人兼主席袁文英表示，無論是江旻憓、張家朗、何詩蓓、石偉雄以至每一位出戰的運動員表現出來的香港精神，不論輸贏，都是我們心中的第一。每位運動員都有背後獨特的奮鬥故事，成功爭取參賽入場券絕不容易，他們全力拼博的意志去克服傷患、無懼逆境，反販為勝、永不放棄越戰越勇的精神值得年青人學習。得獎運動員展現真誠、不卑不亢、懂得感恩、讚賞及信任身邊的人，啟發港人的正能量，帶給社會正向訊息，無論輸贏，同樣值得敬重和支持。

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另外，PURE宣布贈送永久會籍給35名港隊運動員，將可以享用全港21個中心，包括PURE Yoga、PURE Fitness及PURE Pilates的設施及課程。PURE希望此舉能夠為運動員提供多一個支援途徑及場地，以支持他們日常訓練的需求和減輕面對比賽時的壓力，保持身心靈健康，以最佳狀態代表香港參賽。