巴黎奧運｜江旻憓宣布告別全職運動員生涯 期待發展新職業

江旻憓表示，非常感恩可以用差不多20年的時光專心打劍，並衷心感謝家人及朋友沿途的鼓勵及支持。她指，在完成三次的奥運之旅後，決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。她期待，有新的職業發展，讓她可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。

她感激劍擊團隊每一位給予她的無限支持；又指必定會在劍擊的路上再相遇，「Once a fencer, always a fencer!」。



【22:09更新】

陳國基：希望她能做個好教練

政務司司長陳國基今日(4日)在沙田源禾路體育館參與「全民運動日2024」後談到此事，他認為江旻憓告別全職運動員身份很可惜，因為她的成績很好，但這是她的個人意願。陳國基續指，運動員到了某個階段，都可能有自己的計劃；希望她將自己的技術、心得傳授給晚輩；他又指，江旻憓只是不擔任全職運動員，希望她能做個好教練，培養更多未來的劍擊高手，「我們祝願她（在其他方面）的發展和她的運動（表現）一樣出色。」