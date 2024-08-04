工展會購物節第三日 商戶：人流符合預期 銷情平平

由廠商會舉辦的、一連四天的工展會購物節明日踏入最後一日，活動吸引不少人到場參與，其中有市民意到場購買零食，並指場內產品格錢較場外便宜，但都會「 睇啱先買」。有商戶則認為活動人流乎合符合預期，但市民消費時仍是「手緊」，而產品的價格亦已是「底價」，無意在最後一日再減價促銷，估計銷情與去年差不多。

工展會購物節一連4天於機場亞洲博覽館舉行，活動有250間展商參與，提供一系列至抵商品。參展商「格骰集團」的攤位主要出售香蕉卷和糯米糍，負責人林先生表示，今年活動人流較預期低兩成，且由於本港經濟低迷，令市民消費仍然「手緊」。

他舉例指， 店舖主打的20元3條香蕉卷反應欠佳，即使周六改成20元4條，效果仍平平， 他透露該舖每日準備約三千條香蕉卷， 但日均只賣出逾千條。被問到活動最後一日會否再減價促銷，林先生表示，「 依家已經係底價，唔打算無得再減」，又 預測今年銷售額應該會與去年相約。