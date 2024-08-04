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2024-08-04 20:52:34

工展會購物節第三日 商戶：人流符合預期 銷情平平

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工展會購物節第三日 商戶：人流符合預期 銷情平平 (李朗僑攝)

工展會購物節第三日 商戶：人流符合預期 銷情平平 (李朗僑攝)

由廠商會舉辦的、一連四天的工展會購物節明日踏入最後一日，活動吸引不少人到場參與，其中有市民意到場購買零食，並指場內產品格錢較場外便宜，但都會「 睇啱先買」。有商戶則認為活動人流乎合符合預期，但市民消費時仍是「手緊」，而產品的價格亦已是「底價」，無意在最後一日再減價促銷，估計銷情與去年差不多。

工展會購物節一連4天於機場亞洲博覽館舉行，活動有250間展商參與，提供一系列至抵商品。參展商「格骰集團」的攤位主要出售香蕉卷和糯米糍，負責人林先生表示，今年活動人流較預期低兩成，且由於本港經濟低迷，令市民消費仍然「手緊」。

他舉例指， 店舖主打的20元3條香蕉卷反應欠佳，即使周六改成20元4條，效果仍平平， 他透露該舖每日準備約三千條香蕉卷， 但日均只賣出逾千條。被問到活動最後一日會否再減價促銷，林先生表示，「 依家已經係底價，唔打算無得再減」，又 預測今年銷售額應該會與去年相約。

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另一個參展商「大昌食品」的店員朱小姐亦認同市民消費變謹慎，不少人都會買罐頭鮑魚回家品嚐，但朱小姐亦指，100元7罐罐頭鮑套裝反應一般，「喺其他展會都係賣100蚊6罐」，而且客人講價的請況亦變多了，「130蚊一斤螺片，買一斤都要講價」，朱小姐表示價錢已經非常低，並料活動4日整體銷情與去年差不多。

酒商銷情超預期

第一次參展的「百利達國際集團」主席黃特平表示，人流比想像中好，他又透露，「有人一次過買兩箱酒」，而他準備過百箱酒，並成績賣六成，直言銷情亦非常不錯，他相信自己在活動可以「回本」，與百利達是知名品牌，以及誘人的折扣所致。

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林先生表示，今年活動人流較預期低兩成。 「百利達國際集團」主席黃特平

市民溫先生與女兒一同參與展會，並花費過千元購買豬肉乾、零食和罐頭鮑魚。他表示「場內啲嘢係比出面平少少嘅」，但他認為購物與否「都係睇得啱唔啱用」。他又指，今年新設的兒童樂園區對家長幫助很大，自己的女兒玩得不亦樂乎，而他亦可趁機休息一下。

市民林太則笑指，自己原本無打算購物，但「平時買開知，(會場內)價錢比出面平」，最終花費了2,000元購買湯料。 丈夫林先生指，消費著重物品是否吸引而非價格，「買完開心就得」。

溫先生與女兒

溫先生與女兒