工展會購物節最後一日 商戶：人流符預期 銷情平平

廠商會舉辦一連4天的工展會購物節今日踏入最後一日，昨日活動吸引不少人到場參與，其中有市民到場購買零食，並指場內產品價格較場外便宜，但須「 睇啱先買」。有商戶則認為活動人流符合預期，但市民消費時仍是「手緊」，而產品的價格亦已是底價，無意在最後一日「跌破底價」，估計總體銷情與去年相若。

工展會購物節一連4天於機場亞洲博覽館舉行，活動有250間展商參與，提供一系列至抵商品。參展商「格骰集團」的攤位主要出售香蕉卷和糯米糍等小食，負責人林先生表示，本港經濟低迷，或因此影響活動人流，人流較預期低兩成，消費亦較「手緊」，舉例指店舖主打的20元3條香蕉卷反應欠佳，即使周六減至20元4條，銷情仍平平。他透露該舖每日原準備約3千條香蕉卷出售， 但日均只賣出逾千條。

被問到今日活動最後一日會否再減價促銷，林先生表示，「 依家已經係底價，唔打算，(因)無得再減」，又預測今年銷售額應該會與去年相若。