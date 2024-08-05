工展會購物節最後一日 商戶：人流符預期 銷情平平

廠商會舉辦一連4天的工展會購物節今日踏入最後一日，昨日活動吸引不少人到場參與，其中有市民到場購買零食，並指場內產品價格較場外便宜，但須「 睇啱先買」。有商戶則認為活動人流符合預期，但市民消費時仍是「手緊」，而產品的價格亦已是底價，無意在最後一日「跌破底價」，估計總體銷情與去年相若。
工展會購物節一連4天於機場亞洲博覽館舉行，活動有250間展商參與，提供一系列至抵商品。參展商「格骰集團」的攤位主要出售香蕉卷和糯米糍等小食，負責人林先生表示，本港經濟低迷，或因此影響活動人流，人流較預期低兩成，消費亦較「手緊」，舉例指店舖主打的20元3條香蕉卷反應欠佳，即使周六減至20元4條，銷情仍平平。他透露該舖每日原準備約3千條香蕉卷出售， 但日均只賣出逾千條。
被問到今日活動最後一日會否再減價促銷，林先生表示，「 依家已經係底價，唔打算，(因)無得再減」，又預測今年銷售額應該會與去年相若。
100蚊7罐鮑套裝反應一般
另一個參展商「大昌食品」的店員朱小姐亦認同市民消費變謹慎，不少人雖仍會買罐頭鮑魚回家品嘗，但她指，場內100元7罐罐頭鮑套裝反應一般，「喺其他展會都只係賣100蚊6罐」，客人講價的情況亦變多了，「130蚊一斤螺片，買一斤都要講價」。朱小姐表示價錢已經非常低，並料活動4日整體銷情與去年差不多。
市民︰係比出面平少少
市民溫先生與女兒一同參與展會，並花費過千元購買豬肉乾、零食和罐頭鮑魚。他表示「場內啲嘢係比出面平少少嘅」，但他認為購物與否「都係睇啱唔啱用」，又指今年新設的兒童樂園區對家長幫助很大，女兒玩得不亦樂乎，而他亦可趁機休息一下。
市民林太則笑指，自己原本無打算購物，但「平時買開知，(會場內)價錢比出面平」，最終花費了2,000元購買湯料。 丈夫林先生指，消費著重物品是否吸引而非價格，「買完開心就得」。