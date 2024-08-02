工展會購物節今開鑼 提升內地客免稅額助銷情

一連4天於機場亞洲博覽館舉行的廠商會「第4屆工展會購物節」今日起開鑼，250間展商提供一系列至抵商品供市民搶購，部分更低至半價。廠商會表示，為慶祝港隊在巴黎奧運勇奪獎牌，活將推出加碼優惠，包括在開幕日(今日)公眾免費入場等。商會又相信，內地旅客經香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度提升，有助提高活動銷情。有展商則表示，港人外遊和北上影響已有所舒緩，對今年銷情有信心。 今屆工展會購物節設6個展區，逾250個攤位，場內除有提供10元購6頭鮑魚、1蚊臘腸等快閃優惠的購物區，亦有獲獎調酒師駐場的「Chil飲Chill食區」；還新設兒童樂園區，設巨型保齡球、籃球機等活動，免費供遊玩。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司副主席莊家彬表示，透過優惠和活動，可吸引更多市民入場，預計有6萬入場人次，產生約6千萬元生意額。他提到，廠商會今年有就活動向珠三角地區增加宣傳，如舉行旅行團和送贈機票，盼吸引更多內地遊客到場。 中央政府早前宣布，內地居民經香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度由人民幣5,000元提高至人民幣12,000元，在進境口岸免稅店可額外購買人民幣3,000元免稅商品的政策則維持。新措施初時只在6個口岸實施，昨日起適用於包括機場等所有口岸。他認為安排能有效配合宣傳活動，加上展會臨近港珠澳大橋，能吸引更多內地旅客。