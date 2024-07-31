小四迷上劍擊 中四輟學投身 17歲亞洲青年錦標賽一劍成名

張家朗在巴黎奧運中勇挫意大利對手奪金，為其運動生涯再添光輝一筆。由10年前的亞洲青年錦標賽一劍成名，隨後東京奧運為香港奪下史上第二面奧運金牌，再在今屆巴黎奧運衛冕男子花劍金牌，頒獎台上歡呼聲與掌聲的背後，是十多年不屈不撓、一步一腳印走出來的成果。

1997年出生的張家朗，出身籃球世家，父母同是籃球運動員。父親張子倫是前甲一籃球成員，曾於1987年香港甲一籃球聯賽代表警察隊奪得聯賽冠軍；母親則是港青籃球代表，曾效力女子甲組均安，也曾拿過甲組聯賽冠軍，此背景令他自小便開始接觸籃球。而10歲那年，他參加了劍擊班，從此與劍擊結下不解之緣。張家朗中四毅然決定輟學，當全職運動員。