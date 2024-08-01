大角咀73歲老婦遭兩車撞斃　遺下兩疑智力障礙兒子

大角咀昨日（31日）發生一宗致命交通意外，73歲蘇婦過馬路時遭兩車撞斃，其中一輛中型貨車於車禍後不顧而去。昨日晚上7時許，兩名交通警員聯同約4名社工登門探訪，為死者的47歲幼子提供協助。他回應提問時稍為緩慢，但能理解問題，回答尚算清晰。他透露每日執紙皮變賣可賺取約20元，間中亦有善心人士給他現金，能夠維持生活，他又表示能照顧自己，「識去買嘢食」。據悉，在社工要求下，幼子獲安排到廣華醫院檢查。他疑因早前腳受傷，現時需以長棍助行。

據悉，蘇婦育有兩名智力有障礙的邵姓兒子，50歲長子與內地前妻育有一對子女，他們曾與死者同住，後來各自搬出，長子目前在療養院居住；而47歲幼子則與母同住大角咀橡樹街一幢大廈自置單位20多年，母子二人平日依靠執紙皮維生。據鄰居向傳媒表示，母子二人「各有各執，24小時，成晚出出入入」，幼子懷疑有智力問題，街坊看到他經常坐在7-11便利店門口執紙皮。而他們居住的單位雜物堆積如山，蟑螂、老鼠四竄，衛生欠佳，經常傳出異味。

社署指會向該家庭提供協助

據了解，涉案家庭過往並非社署社工跟進的個案。社署回覆指，當區綜合家庭服務中心社工已聯絡有關家屬，並會按該家庭的福利需要提供適切協助。

兩名司機涉危駕被捕

事發於昨日（31日）早上10時許，蘇婦於大角咀晏架街近棕樹街過馬路時，被一輛中型貨車撞倒，其後再被一輛客貨車輾過，捲入車底身亡。中型貨車於意外後未有停車並駛離；客貨車45歲盧姓男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。警方其後亦在八鄉尋獲貨車及司機，46歲姓林的貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡、意外後沒有停車及意外後沒有報案被捕。他們現正被扣留調查。西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。