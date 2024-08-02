外籍居民內地通行證不能稱回鄉證 梁振英斥有議員持兩本外國護照「怪現象」

「港澳居民來往內地通行證（非中國籍）」上月起接受申請，全國政協副主席梁振英再次公開批評，不應將香港外籍永久居民申領內地通行證稱為「回鄉證」，「今天又有兩家傳媒犯此錯誤」。

斥有傳媒持續犯錯稱「回鄉證」

梁於社交平台稱該政策是大好事，「不要把好事變壞事」，重提政策剛宣佈時，大部份傳媒犯同樣錯誤指為「回鄉證」，他引述曾被外籍香港永久居民問，「Is there a catch? （有裝彈弓嗎？）」，意思是是否用這個種通行證進入內地，在內地期間就等同身分變了，作為外國人的權利少了？他強調回鄉證全稱是「港澳同胞回鄉證」，外籍人士到內地用通行證，「不會變成港澳同胞，這點要一清二楚。」