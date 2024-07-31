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2024-07-31 16:01:13

城大將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士　包括港隊空手道代表劉慕裳

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城大將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士　包括港隊空手道代表劉慕裳

城大將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士　包括港隊空手道代表劉慕裳

城市大學將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士，以表彰他們為城大及社會服務作出的貢獻，包括港隊空手道代表劉慕裳、華光海運控股執行董事長趙式慶，及紡織業商人周善和。城大將於9月舉行榮譽院士頒授典禮。

劉慕裳是城大校友，獲得2021年東京奧運空手道個人形銅牌，目前在女子空手道個人形排名世界第一。城大讚揚劉慕裳4度獲選為香港傑出運動員，並連續2年榮膺香港大專體育協會全年最佳女子運動員。她於2024年榮獲中國香港空手道總會卓越成就大獎。

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城大將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士　包括華光海運控股執行董事長趙式慶 城大將頒授榮譽院士銜予3名傑出人士　包括紡織業商人周善和

至於華光海運控股執行董事長趙式慶，城大指他除了擁有豐富的航運知識和管理經驗，亦醉心於中國武術和文化，在多個相關機構擔任要職，包括中華國術總會行政董事、香港文化節創辦人及董事等。趙式慶與城大多年來攜手策劃多個展覽和活動，包括在般哥展覽館展出的「獵人‧戰士‧神靈：中國北方游牧藝術」展覽，及與創意媒體學院合辦「嶺南武術之數碼藝術及教育試驗計劃」等。趙式慶亦積極支持城大發展，捐助創意媒體學院轄下的互動媒體與電算應用中心，以支持中心的研究工作。

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周善和由家傭做起

獲頒授榮譽院士銜的還有周善和，她生於四川，80年代隻身來港打拼，由家傭做起。城大讚揚她不畏艱辛，奮發向上，終憑藉勤勞的雙手和堅毅的精神，成為紡織業商人，經營外貿生意，在商界嶄露頭角。因深明知識的重要性，並為彌補年幼時未能接受教育的遺憾，周善和大力支持教育發展，並於2014年成立教育信託基金，藉此培育更多年輕人，貢獻社會。周善和在城大設立永續基金，支持大學發展。承蒙周善和的捐助，城大成立「法律學院周善和獎學金」，培育法律界人才。

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