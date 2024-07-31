動漫節2024｜Cosplayer扮希特拉敬納粹禮 以色列駐港領事館表震驚斥無知

動漫節上周五（7月26日）開幕首日，有Cosplayer扮演納粹德國元首希特拉，期間接受一間網媒訪問，直擊動漫節的網媒記者更與希特拉扮演者互相敬納粹軍禮。以色列駐港總領事館對事件表示震驚，認為是無知的表現，將與各方溝通，希望類似事件不要在香港發生。

根據該網媒在動漫節首日的直播片段，可見當時有兩名角色扮演者，其中一人身穿二戰納粹德軍軍服，手持模型槍；另外有一人扮演納粹德國元首希特拉。「希特拉」受訪時先模仿希特拉敬禮，他承認與朋友是扮演希特拉和納粹德軍，均是中學生，認為德軍軍服漂亮。直播結束時，網媒記者與「希特拉」互敬納粹禮。