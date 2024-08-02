凱旋而歸獲逾百人接機 江旻憓：勿以成績衡量運動員努力

港隊在今屆巴黎奧運勇創佳績。在比賽中勇奪女子重劍金牌的江旻憓，昨日清晨與劍擊隊友陳諾思返抵香港，獲逾百名市民在機場迎接。雖然乘搭長途機，但江旻憓未見倦容，甫見市民與傳媒即展現招牌笑容。江旻憓表示，很高興回到家，並感謝所有來接機的人，更不時向市民展示金牌及獻上飛吻；她又準備成立慈善基金，冀推廣劍擊，特別想幫助小朋友參與運動。

江旻憓及陳諾思在文化體育及旅遊局長楊潤雄的陪同下步出機場。兩人手捧鮮花，精神奕奕，江旻憓面對大批接機市民及傳媒，即展現招牌燦爛笑容。她更興奮得不時舉起努力而戰所得來的奧運金牌。