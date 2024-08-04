全民運動日 李家超與鄧炳強等多名官員化身運動員齊獻技｜Ray Online

巴黎奧運目前香港運動員已奪得兩金兩銅，運動熱潮一時無兩。康文署今日舉辦「全民運動日2024」，康文署多個康樂設施免費開放，其中公眾游泳池無需預約。行政長官李家超下午到大埔出席活動，他希望全民運動日可帶動香港每個人支持並參與運動，更鼓勵市民每天做至少半小時運動。
鄧炳強和孫玉菡參與匹克球競
全民運動日2024的主題是「親子體能 與你『童』行」，康文署在指定場館舉辦多項親子體育活動，與李家超一同出席「全民運動日2024」的嘉賓包括文化體育及旅遊局長楊潤雄、署理康文署長徐曉露等一同在活動中觀賞「親子活力操」，參觀專為兒童設計的電動賽車遊戲、電子虛擬障礙賽、新興運動「卡巴迪」體驗、虛擬維港渡海泳、親子三人籃球及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）設置的體育節攤位「奧運直『擊』」。當中李家超跟劍擊運動員佘繕妡組隊試玩投擲豆袋遊戲。
保安局長鄧炳強和勞工及福利局長孫玉菡下午到九龍公園體育館與市民一起體驗運動樂趣。鄧炳強和孫玉菡參與匹克球競技。
康文署每年八月舉辦「全民運動日」
康文署每年八月舉辦「全民運動日」，活動當日免費開放大部分收費康樂設施供市民免費使用，並在十八區指定體育館舉辦免費康體活動讓巿民參與。康文署今日亦於「全民運動日」專題網頁和「康文＋＋＋」Facebook專頁網上直播運動示範。