全民運動日 李家超與鄧炳強等多名官員化身運動員齊獻技｜Ray Online

巴黎奧運目前香港運動員已奪得兩金兩銅，運動熱潮一時無兩。康文署今日舉辦「全民運動日2024」，康文署多個康樂設施免費開放，其中公眾游泳池無需預約。行政長官李家超下午到大埔出席活動，他希望全民運動日可帶動香港每個人支持並參與運動，更鼓勵市民每天做至少半小時運動。



鄧炳強和孫玉菡參與匹克球競 全民運動日2024的主題是「親子體能 與你『童』行」，康文署在指定場館舉辦多項親子體育活動，與李家超一同出席「全民運動日2024」的嘉賓包括文化體育及旅遊局長楊潤雄、署理康文署長徐曉露等一同在活動中觀賞「親子活力操」，參觀專為兒童設計的電動賽車遊戲、電子虛擬障礙賽、新興運動「卡巴迪」體驗、虛擬維港渡海泳、親子三人籃球及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）設置的體育節攤位「奧運直『擊』」。當中李家超跟劍擊運動員佘繕妡組隊試玩投擲豆袋遊戲。