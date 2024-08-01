兒童醫院母乳庫明年首季投入服務 接受捐贈盼每年收1000升人奶

母乳是初生嬰兒的最佳食物，世衛建議嬰兒最初6個月食全母乳。但部分婦女因各種原因，在誕下寶寶後未能授乳，醫管局將於兒童醫院設立母乳庫，並預計明年首季投入服務，同時建立母乳捐贈機制，當中優先提供予須入住新生嬰兒深切治療病房的早產兒。醫生指，對於早產或出生體重較低的嬰兒，母乳不單是食物，更能有效促進康復和成長；指可能坊間仍有孕婦被誤導「奶粉好過人奶」，實際是母乳為最天然食糧，亦能加快產婦的身體復元及穩定其情緒。

醫管局將於兒童醫院設立母乳庫，並預計明年首季投入服務，全港9家設新生嬰兒深切治療病房的醫院如廣華醫院將獲供應，並優先提供予未滿32周的「極早產嬰兒」。廣華醫院婦產科顧問醫生梁永昌表示，對於早產嬰，母乳更為重要，包括可改善神經發育、降低死亡率、減少壞死性小腸結腸炎，以及其他併發症如遲發性敗血症及慢性肺病等，可縮短新生兒於新生嬰兒深切治療病房的逗留時間。 當局亦同時建立母乳捐贈機制，但為讓施授者均放心，捐贈母乳的婦女須先驗血，診斷是否有身體感染；找尋到合適的捐贈者後，醫院會安排人手上門接收母乳，再作一系列營養審查及消毒。他盼每年收集1,000升母乳，估計將有450至600名極早產嬰兒受惠。

在廣華醫院生育5名小孩的母親Juliana認為，「香港一定有人捐人奶」表示曾看到有媽媽生病入院並於Facebook群組「借奶」，獲很多媽媽伸出援手；盼建立相關機制後可幫助更多早產嬰。她與丈夫Jason呼籲適合婦女積極捐贈母乳。 各類研究均證實母乳營養豐富，但2023年公立醫院住院期間全母乳餵哺率只有19.7%。婦產科部門主管劉偉霖表示，母乳為最天然食糧並含嬰兒營養所需，如脂肪酸、DHA、AA及益菌素等，能有效減低兒童肥胖及糖尿之風險，餵哺時的接觸更有助嬰兒心智發展，亦能加快產婦的身體復元及穩定其情緒，建議孕婦考慮以全母乳餵哺至嬰兒6個月大。