佐敦謀殺案｜33歲男被指「撬牆腳」遭扑頭亡 警押犯現場重組案情

油麻地庇利金街日前發生一宗懷疑謀殺案。一名於非法釣魚機賭檔「睇場」的33歲姓彭男子，被指「撬牆腳」，遭人用鎚仔扑頭十幾下死亡。疑犯逞兇後逃離現場，在附近棄掉錘仔，並窩藏於何文田一公寓，警方其後拘捕5人。
警押犯現場重組案情
今日（30日）下午2時20分，油尖警區重案組探員押解其中一名男疑犯到庇利金街的案發現場重組案情。疑犯穿白色恤衫、黑褲及踢拖鞋，扣上手銬及身纏鎖鏈，在多名探員押解下，在街頭重組案發經過。探員擺放一個假公仔在庇利金街61至63號大廈外，模擬死者遇襲過程。眾人在地下逗留約7分鐘，再登上樓上的賭檔調查。全程由探員手持攝錄機進行拍攝。
33歲男子遭扑頭十幾下死亡
事發於周日（28日）凌晨約2時，1男1女被捕人前往佐敦庇利金街，一幢大廈內一個非法賭檔尋找男事主，其後一行3人落樓，眾人行至庇利金街61號至63號時，男被捕人突然從後用一個鎚仔，狂扑男事主後腦十多下，男事主當時仍然清醒，並返回非法賭檔。至早上6時許，男事主到感不適被送往伊利沙伯醫院搶救，延至早上7時20分不治。經初步檢查，死者後腦有兩道裂痕，分別長2厘米至4厘米；由於傷勢有可疑，交由油尖警區重案組第3隊接手調查。
5人涉案被捕
警方經深入調查後，以涉嫌「謀殺」罪拘捕施襲的40歲姓巫男子和32歲姓楊無業女子，並以涉嫌「協助罪犯」罪拘捕另外1男2女，包括涉及「撬牆腳」事件的34歲姓蔡女主角，相信他們在案發後一度協助疑兇逃避警方追捕。