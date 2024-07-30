佐敦謀殺案｜33歲男被指「撬牆腳」遭扑頭亡 警押犯現場重組案情

油麻地庇利金街日前發生一宗懷疑謀殺案。一名於非法釣魚機賭檔「睇場」的33歲姓彭男子，被指「撬牆腳」，遭人用鎚仔扑頭十幾下死亡。疑犯逞兇後逃離現場，在附近棄掉錘仔，並窩藏於何文田一公寓，警方其後拘捕5人。

警押犯現場重組案情

今日（30日）下午2時20分，油尖警區重案組探員押解其中一名男疑犯到庇利金街的案發現場重組案情。疑犯穿白色恤衫、黑褲及踢拖鞋，扣上手銬及身纏鎖鏈，在多名探員押解下，在街頭重組案發經過。探員擺放一個假公仔在庇利金街61至63號大廈外，模擬死者遇襲過程。眾人在地下逗留約7分鐘，再登上樓上的賭檔調查。全程由探員手持攝錄機進行拍攝。