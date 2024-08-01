九巴捐巴士扶手 社福機構免費裝 助基層戶防跌減家居意外

部分長者下肢肌力較差，又濕又滑浴室便成為家居意外黑點，稍不留神便易跌倒，安裝適當扶手可減省意外發生。巴士車廂扶手堅固之餘，表面凹凸紋理較一般扶手更具有防滑功能，九巴捐出退役巴士的扶手，並與團體合作為有需要基層市民提供免費家居安裝服務。
受惠人之一的66歲鄧紹文與68歲胞兄居於唐樓。鄧紹文表示，沖涼時要扶住窗花或浴缸邊，才能出入浴缸，過程令他十分狼狽。社工和職業治療師早前在家訪時發現，他有中度跌倒風險，建議應在浴室安裝扶手，但因經濟考慮未能成事。其後透過新生會轉介，參與「九巴愛心巴士扶手」捐贈計劃獲免費安裝扶手。
九巴推出該計劃並與「小修繕，大意義」關愛長者家居維修服務合作。九巴收集退役巴士內扶手，每輛巴士最多可收集到兩款共五支贈予「小修繕，大意義」，再由團體尋求其他社福機構的協助，新生會為其一個組織，為有需要的長者或行動不便人士免費提供安裝服務。
巴士扶手凹凸紋防滑
九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，巴士的扶手材質是不鏽鋼，不易折斷，表面有凹凸紋理，比一般扶手更具有防滑功能，非常適合長者用作借力。「小修繕，大意義」負責人韋寶華認同，九巴的扶手較為安全及穩固，並感謝九巴工程部為扶手加工，根據服務對象家居實際情況再製成合適長度，令安裝時更順暢。
新生會一級職業治療師莫艷萍指，對於低收入人士來說，要付出數百甚至上千元安裝一個家居扶手，負擔太大。捐贈計劃不單免費，更有職業治療師參與，確保扶手的位置和角度最適合使用者的需要，起到輔助作用。