串謀製炸彈圖襲警署 32歲男負責統籌囚12年 另兩漢監禁逾8載

3名男子在2019年反修例風波期間，串謀製造遙控炸彈，計劃放置在示威路障或拋入警署，被控串謀爆炸罪，昨高等法院判刑，其中屬統籌角色的32歲被告關嘉耀被判監12年，其餘2人分別判囚8年4個月及8年7個月。法官指，3名被告是經深思熟慮犯案，指被告打算將炸彈放置到示威路障或拋入警署，可能殃及市民，行為非常邪惡，必須嚴懲。
3名被告為兼職廚師關嘉耀(32歲)、學校實驗室助理徐天樂(32歲)及電器技工何健忠(45歲)。被控2019年11月至12月計劃製造土製炸彈，放置到示威路障或拋入警署。並於2019年底在屯門一處石崖用土製遙距引爆裝置試爆時失敗，警方將他們拘捕。
法官判刑時指，3名被告是經深思熟慮犯案，不接納是一時糊塗犯案；指3人在通訊群組揚言目標要將炸彈放置到示威路障或拋入警署，可能殃及市民，涉案化學品可造成重大身體損傷，雖然最終引爆計劃不成功，但計劃針對維持社會秩序的執法者，意圖危害警員，向警員宣戰，罔顧市民生命安全，一旦成功，只會令社會暴力事件變本加厲。指被告行為非常邪惡，必須嚴懲。
法官又指，關嘉耀屬統籌角色，負責找來另外兩名被告和聯絡金主等，其罪責較另外兩名被告重，判囚12年。法官又指，考慮徐天樂和何健忠審訊前認罪，以及何健忠長時間參與義務工作，以及曾協助警員追捕疑犯，酌量減刑，判處徐天樂監禁8年7個月，何健忠囚8年4個月。