中西區「打卡」遊客企出馬路　西區海旁阻路警收51投訴　李耀培倡設「打卡區」車輛慢駛

港府推廣「無處不旅遊」，堅尼地城海旁等多個景點成為「打卡」名勝，警方自去年至今就該處「打卡」活動收到51宗投訴。中西區區議員金玲表示，中西區路牌、壁畫和堅尼地城海旁吸引遊客「打卡」，部分人衝出馬路或在馬路中間拍照，衍生安全隱患。香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，建議在拍照熱點設「打卡區」，提醒駕駛者小心慢駛。 中西區是遊客的熱門旅遊地點，每天有大量遊客在區內不同景點「打卡」。中西區區議員金玲向《am730》表示，近日接獲街坊反映指，部分「打卡」遊客行為罔顧道路安全，衍生道路安全的隱患，涉及中環荷李活道一帶的路牌及壁畫塗鴉和堅尼地城海旁。

金玲︰為取景衝出馬路易招危險 金玲表示，「打卡」遊客有時為追求取景角度，會在道路來回行走，更不時會站在馬路邊拍照，亦有人會衝過馬路或停在馬路中間拍照，而他們「打卡」時專注拍攝，容易忽略路面危險，而且中西區亦有不少特色餐廳和咖啡店，有大量遊客和本地客在門外排隊光顧，若太多人排隊，部分人需站在馬路邊，易生危險。她又指，雖然現時未有意外，但中西區多斜坡且路面凹凸不平，人多路窄，加上未來國慶期間地區深度遊數目將大增，市建局亦將推出三條深度遊路線，需未雨綢繆，避免意外。

她又分享經驗指，作為駕駛人士，在中西區上斜時需要踏油門，轉彎時若未能及時留意到突然有「打卡」人士在馬路上，便會造成危險。她建議，政府和運輸署可於「打卡」點派發單張呼籲遊客注意安全，並設立告示牌提醒遊客或駕駛人士。

李耀培︰內地客或錯判來車方向 香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，遊人站在馬路拍照的情況不普遍，主要出現在西區的特色牆壁和餐廳外，其中有較多旅客在堅尼地城海旁拍攝日落，影響到駕駛者，但熟悉相關路段的駕駛者一般懂得忍讓，待遊人拍照後走開，但個別駕駛者或「響咹」驅趕，「覺得呢度係馬路，就『砵』你，撞到你都仲有得講（爭論責任誰屬）」。

他又解釋，內地道路「右上左落」，與香港相反，內地客或因此誤判來車方向，故駕駛者亦要顧己及人，駛經有關路段時減低車速，亦要留意突發情況，並抱住顧己及人態度駕駛。他建議，運輸署可於「打卡」熱點增加標識提醒遊人和駕駛者，或可考慮仿效「學校區」設「打卡區」，提醒駕駛者在某些時段要小心慢駛，「學校區學童有優先過路，係咪全套照搬就再諗」。 警方加強管理堅尼地城海旁人流 警方表示，留意到部分旅客在西環堅尼地城海旁取景「打卡」時走出馬路，險象環生，已加派人手管理該路段人流及打擊非法泊車，警方去年至今年6月共收到51宗涉及該路段「打卡」活動的投訴，主要涉及阻礙路經上址的行人及車輛，但該路段同期沒有牽涉行人的交通意外紀錄。