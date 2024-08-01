中原進軍家族辦公室業務 資管規模冀1年內超10億美元

中原資產管理(私人財富)理財中心昨日正式開幕，象徵中原集團正式踏足家族辦公室財富管理業務。中原集團創辦人及主席施永青談及踏足新業務時表示，中原多年前已經開始為客戶提供理財服務，但主要在房地產投資；鑑於金融市場透明度高、效率快，金融產品在資產配置上不可或缺，故決定作出是次新嘗試。 對於為何選擇於香港成立家族辦公室而非新加坡等地區，施永青指，香港是中國境內唯一合法推行資本主義的地方，是保障資產最好的地方；香港還享有普通法為基礎的法治體系，治安良好及專業服務配套完備，作為資產管理中心非常有優勢。根據投資推廣署數據顯示，截至去年底，香港已有超過2,700間單一家族辦公室。

冀中央允資產在港理財 鞏固國際金融中心 他也指，三中全會的《決定》，明言要鞏固及提升香港國際金融中心的地位；所以，他建言中央可以考慮允許內地人或內地企業把資產在有管理的情況下，將人民幣換成離岸人民幣在港進行理財，以維持管理體制。這不但有助人民幣國際化，也可先搞活香港資管市場，料外資見有利可圖，也會重返香港市場，從而鞏固香港國際金融中心的位置。 中原家族辦公室創辦合夥人及總經理畢銘詩表示，中原地產發展多年積累了大量高淨值客戶，亦能轉化為家族辦公室潛在新客戶；冀資金管理規模在未來12個月可達10億美元。