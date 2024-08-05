上半年51人死於交通意外 踩單車致命意外飊2.5倍

警方公布上半年共有392人涉嚴重受傷或致命的交通意外事故，按年降42%；其中341人嚴重受傷，51人喪生，當中7人死於單車意外，有6人無佩戴頭盔。警方呼籲駕駛者須專注駕駛，騎行單車時應佩戴安全頭盔，並提醒踩單車衝紅燈一旦被定罪，持有駕駛執照者會被扣5分，若未有執照者亦會留低記錄，將來考取駕駛執照時會被記分。
警方數據，51人於致命交通意外喪生，17人為行人，比去年同期的32人減少47%；18名司機，按年升四成，9名乘客和7名踩單車人士，分別激增3.5倍和2.5倍。涉及最多致命車禍的車型是貨車和私家車，各有17輛，其次是的士及電單車，分別有9輛和8輛。
交通總部(行政)警司黎小慧指，意外成因大多是司機不專注駕駛，如忽略車輛盲點、無留意路面狀況等，其次因超速或路面經驗不足而導致失控。她提醒，因大型車輛車身較高，司機在駕駛前須仔細觀察路面情況，確保附近沒有行人或其他道路使用者，才能駕駛，而A柱位置容易遮擋視線，所有駕駛者都必須留意。
另外，值得留意的是，上半年錄得7宗致命單車意外，其中4宗涉單車手失控所致，另有3宗是在馬路上被其他車輛撞斃；6人無佩戴頭盔。交通總部道路安全課總督察林啟森稱，香港未有法律強制單車手必須戴頭盔，但佩戴安全頭盔可大大降低意外傷亡風險，在馬路騎行時應格外留神。他指不少市民踩單車時，忽視其所需技能及裝備的重要，提醒市民應做好風險評估，如落斜時慢駛或下車推行，杜絕意外發生。
交通總部因應今年上半年交通意外趨勢及成因，於第三季統籌新一輪專題執法行動「亮景」及「朝陽」，以打擊不專注駕駛等違法行為及減少單車意外為目標。