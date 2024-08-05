上半年51人死於交通意外 踩單車致命意外飊2.5倍

警方公布上半年共有392人涉嚴重受傷或致命的交通意外事故，按年降42%；其中341人嚴重受傷，51人喪生，當中7人死於單車意外，有6人無佩戴頭盔。警方呼籲駕駛者須專注駕駛，騎行單車時應佩戴安全頭盔，並提醒踩單車衝紅燈一旦被定罪，持有駕駛執照者會被扣5分，若未有執照者亦會留低記錄，將來考取駕駛執照時會被記分。

警方數據，51人於致命交通意外喪生，17人為行人，比去年同期的32人減少47%；18名司機，按年升四成，9名乘客和7名踩單車人士，分別激增3.5倍和2.5倍。涉及最多致命車禍的車型是貨車和私家車，各有17輛，其次是的士及電單車，分別有9輛和8輛。