XiX莊殷玥被踢走 Eric Kwok撐葉佩雯嬲得啱︰只係冰山一角

由郭偉亮(Eric Kwok)夫婦擔任經理人的XiX，成員人數再有變動，Eric Kwok表示「我哋有一個成員會被踢走，而唔係自己離開，呢樣要澄清番。」而他所指的是莊殷玥(Vici)。他直言跟對方的家長花了很長時間去磨合，但奈何對方的家長不太接受他的一套方法，所以在3星期決定跟對方分開。

Eric Kwok直認沒有Vici之後，感覺有運行，自己也很開心。(娛樂組攝)

撐葉佩雯嬲得啱 早前Eric Kwok太太葉佩雯在社交平台爆seed，留言說︰「個星自己book化妝整頭，唔經經理人公司&同事book喎！仲話自己唔識流程喎！零尊重，又自作主張！仲要扮無知！點搞呀？心淡」之後她更留言補充說︰「不俾尊重已經唔係第一日嘅事」、「佢完全唔care錢」。Eric Kwok今日(4日)亦主動提及此事，他說︰「我太太，我都要幫佢講說話，佢之前講嘅嘢，我係絕對100%支持，至於佢講邊個，大家自己諗，但係佢講嘅嘢係冰山一角，佢真係嬲到冇得再嬲先咁講。雖然佢係image director，但好多嘢都係關佢事。」 他坦言跟太太花了很多心機、心思，他們也犧牲很多東西去為XiX，但最後都不獲對方家長認同。他承認跟對方的家人完全夾不到，更指對方的家長過份干預，到最後更欠尊重，雙方都失去了信任。