XiX莊殷玥被踢走長文回應 其他成員︰尊重Eric Kwok決定

由郭偉亮(Eric Kwok)夫婦擔任經理人的XiX，成員人數再有變動，Eric Kwok表示「我哋有一個成員會被踢走，而唔係自己離開，呢樣要澄清番。」而他所指的是莊殷玥(Vici)。他直言跟對方的家長花了很長時間去磨合，但奈何對方的家長不太接受他的一套方法，所以在3星期決定跟對方分開。

Vici暗示自己將專注學業

有關Eric Kwok決定踢走莊殷玥(Vici)的報道面世之後，Vici在社交平台上載XiX早前在戶外騷的照片以及與Eric Kwok的合照，並以英文寫下長文，逐一多謝Eric Kwok及XiX成員，同時也有多謝葉佩雯。她表示生命是充滿挑戰，自己亦是時候重新學習，似是暗示自己將專注學業。她多謝Eric Kwok自她參加比賽以來的一直教導，令她發掘到更多潛能，令她成為更好的自己。

她又以「jeje」去稱呼葉佩雯，表示要特別多謝「Grace jeje」以及「Ruby jeje」教導及照顧她。她稱最不捨是要跟XiX分開，並多謝XiX及自己的後援會一直的支持，自己亦很珍惜這趟旅程及幫助過XiX的每一位。