XiX又重組由五變四再變六？Eric Kwok直認踢走Vici全因家長問題

Eric Kwok領軍的XiX成員再有變動，成員 Vici被踢走。(娛樂組攝)

XiX透過《聲夢傳奇2》彈出，由最初6人組合變成5人組合出道，並由郭偉亮(Eric Kwok)夫婦擔任經理人。惟近日XiX出席活動時多以4人組合現身，成員 Vici無影，有指葉佩雯在網上公開批評有藝人不尊重公司，事後有網民認為她所指的藝人是XiX其中一位成員。Eric Kwok今日(4日)現身表示已經踢走Vici。

Eric Kwok表示跟Vici的家人溝通不到，索性踢走對方。

與Vici家人完全溝通不來 Eric Kwok表示「我哋有一個成員會被踢走，而唔係自己離開，呢樣要澄清番。」他透露早在三個星期前，跟Vici的家人達成共識，同時亦獲獎門人曾志偉及環球高層支持，未來會以4人組合出現，同時亦會透過不同選秀節目、自薦等加入最多兩位新血。問到為何會踢走Vici，Eric Kwok坦言XiX組團時，成員只得14歲至16歲，因此需要家長配合，自己作為一個經理人不是管理5位藝人，而是需要跟她們的家長協調，但他與太太花了很多時間、心機跟Vici的家人去磨合，最後卻是失敗收場。 干預失去尊重 Eric Kwok更用痛苦去形容整個磨合過程，他說︰「我都明白家長好想參與，但好多參與就會干預，時間耐咗，呢個干預就開始變咗唔尊重，開始失去信任，冇咗信任同尊重就基本上冇得行落去。」

Eric Kwok為了XiX變埋做保母，出活動跟出跟入，連他也直認將自己的生活180度改變。

為XiX放棄做自己作品展 Eric Kwok表示跟太太做了廿幾年藝人，再轉做經理人，「痛苦咗好耐，我哋都未試過受咁多氣，當然你會話我自己拎嚟，我知道挑戰好大，自己都未做過，但如果我唔做就冇啦，佢哋實在太有才華，佢哋好聽話，佢哋種力量係香港樂壇冇，所以我都犧牲好多，好多人問我幾時開十周年作品展、YouTube Channel會唔會重開，自己新歌做唔做，因為搞緊XiX。」他坦言為了XiX改變生活模式，自己從不愛見人，但為了她們自己做了180度轉變。

佢無咗我會開心啲 Eric Kwok又提到自己試過不同方法，軟硬兼施都是磨合不成功，而且犧牲了很多，花了很多心思都不獲得Vici的家長認同，「令我覺得呢個世界真係有啲人真係冇辦法一齊相處，咁辛苦不如分開啦！」他更直認沒有了Vici之後，感到輕鬆很多，心情亦豁然開朗。他說︰「都係為咗XiX，為咗其他家長，亦都係為咗佢一個決定，我覺得佢無咗我會開心啲，正如我冇咗佢都開心好多！」

Eric Kwok直言「我覺得佢無咗我會開心啲，正如我冇咗佢都開心好多！」

同佢個家人好唔夾 他稱Vici是很有潛質的女仔，但跟對方溝通不到，「家長干預令到我做呢個決定，但一直都溝通唔到，我覺得係屋企人嘅影響啦。」他表示跟XiX的家長全都見過面，「佢哋啲女係點，個家長就係點，我只可以話跟佢個家人好唔夾，係時候要分開，因為佢屋企人覺得我個種方法係佢哋接受唔到。」問到對方家長做了甚麼觸發事件，他表示有很多，但不想逐一數出來，自己亦給予多次機會。

Eric Kwok直認跟Vici的家人夾不來。(娛樂組攝)

XiX最細成員只得15歲 XiX成員的年齡非常年輕，最後生的是15歲的繆昀希(Charlotte)，最「年長」的只有17歲，分別是良玳瑩( Crystal)、鄧曉殷(Kiele)、莊殷玥(Vici)，另一成員楊秉頤(Caitlin)則只有16歲。