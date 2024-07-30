Jeremy聞Edan林明禎戀聞：佢執到 與Tiger齊指AK封閉都好嘈(有片)

MIRROR 成員李駿傑(Jeremy)和邱傲然(Tiger)今日現身銅鑼灣為環保美容品牌專櫃開幕剪綵。兩人經常因工作日夜顛倒，分享護膚美容心得。談到近日奧運盛事，兩人直言非常熱血，Tiger形容，「好似睇動漫一樣，睇到想喊。」Jeremy形容香港是劍擊之都。不過因今早要出席活動，無法睇直播見證張家朗奪金，但今朝亦有重溫，Tiger就表示有看江旻憓賽事，問到有興趣參與哪項運動，Tiger秒回沒想過玩劍擊，「高有著數，所以我冇諗住玩。」Jeremy聞言即爆笑指他自設陷阱。
AK好嘈地好靜 不完全封閉
Tiger昨晚看了日AK的演唱會，大讚睇得愉快，「好感受到AK好單純、簡單的開心。」AK在演唱會上感觸分享壓力大，曾收埋自己，Jeremy認為開騷必有壓力，但今次個唱可展現他未被看到的面向，Tiger相信AK經過昨晚的演出，應該釋放了很多壓力。至於可曾感覺他自我封閉，Jeremy笑言，「或者有段時間靜了，但他還是好嘈，好嘈地好靜。是封閉了一點，但感受到他在處理自己的過程，最重要給他一點空間和陪伴，不需要太過敏，我覺得他可以慢慢解決，最重要是支持他。」他表示今晚會去睇AK演唱會。
Jeremy翻唱《狂潮》壓力大
談到《三俠四義》音樂會，Jeremy自言好緊張，「緊張到唔記得熄咪，俾大家聽到我講好驚。」因為首次在文化中心演唱，挑戰翻唱經典金曲，要額外謹慎，不讓觀眾失望，「最大壓力是唱《狂潮》，因為編曲做得很好，我要更加用力去唱好這歌，令自己的聲音可配合編曲。」對於音樂會在Threads被熱推，由第一場9成座到第二場爆滿，好評如潮，他最開心是班幕後音樂人的努力被看見。
不評論Frankie女友出po
昨日是隊友陳瑞輝(Frankie)生日，兩人表示有發短訊送上生日祝福，但沒過問對方如何度過， Jeremy表示，近日未有跟Frankie見面，未知他心情如何，「給他時間處理自己的問題，我們可以做的就是陪伴。」對於Frankie女友Christy出po，兩人表示看新聞才知，Tiger回應說：「他們私人的事，我們不方便說，交給他們兩個回應。」
指Edan擇偶條件冇所謂
對於有傳隊友呂爵安(Edan)與林明禎秘密拍拖，Jeremy笑言：「如果係真就執倒！希望係，但應該唔係。」Jeremy笑言193自稱是真命天子，就由林明禎做抉擇。兩人指雖然明禎曾在《12怪盜》客串，但只跟Frankie和Ian有對手戲，故此無緣跟其他隊友見面。Jeremy表示未有以短訊追問Edan，但見面或會再直接問他。問到Edan是否喜歡像明禎的女生，Tiger爆seed回應，「佢應該冇乜所謂。」引來哄堂大笑，及後他想了一陣子才解釋，「我諗佢睇感覺，沒特定條件。」