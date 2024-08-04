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娛樂
2024-08-04 18:13:46

Gao孖芯駖現身商場活動曬舞功 追奧運睇中土耳其大叔射擊選手

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沈貞巧、李芯駖、林昆樂及本地霹靂舞團Rockz Elements成員今日出席《Mikiki 街舞派對》。

沈貞巧、李芯駖、林昆樂及本地霹靂舞團Rockz Elements成員今日出席《Mikiki 街舞派對》。 (陳奕釗攝)

人氣女團COLLAR隊長沈貞巧(Gao)、成員李芯駖(Sumling)今日現身Mikiki商場，出席《Mikiki 街舞派對》，同場還有《全民造星V》街舞達人Stick(林昆樂) 及帶同本地霹靂舞團Rockz Elements成員登場，挑戰兩位《造星》師姐，並進行Dance Challenge舞技大比拼。

Gao暫未有結婚打算

四年一度的奧運盛事舉行得如火如荼，霹靂舞更首度成為競賽項目，Mikiki特地力推本地街舞文化，於今日活動上，主持Kawaii和嚴崇介紹一眾嘉賓出場，本地霹靂舞團Rockz Elements大跳高難度霹靂舞為活動揭開序幕，炒熱全場氣氛。GaoSumlingStick亦施展渾身解數，接受連場舞蹈比拼，非常精彩。

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對於香港時間810日及11日，奧運將首屆進行霹靂舞賽事，三位嘉賓也大呼期待，Gao受訪時自爆捱眼瞓睇奧運，她最關心是體操項目，當問到可有留意到今屆的男神運動員，她首推是現年51歲的土耳其射擊選手Yusuf Dikec，其單手插袋輕易奪得射擊混合團體10米氣手槍賽事銀牌，加上亦被本地網民直指撞樣視帝陳展鵬，成功引起Gao關注。早前Gao與舞蹈員男友到西班牙行，並見證好友求婚，問到幾時輪到自己？Gao表示：「唔知道，專注我事業先，指日可待，最重要係，大家都衝緊自己，積極向上！」芯駖方面，她表示奧運上最愛欣賞滑板賽事，對於Mikiki特地設有巴黎地標場景注入街頭元素的打卡位，芯駖表示曾到訪法國，大讚當地街景好靚，夜晚亦很浪漫，但強調是自己一個人去，而Gao則未曾到過法國，期待將來可以去影真正的巴黎鐵塔留倩影。

Gao孖芯駖現身Mikiki，透露有追看巴黎奧運。 (陳奕釗攝) 沈貞巧、李芯駖、林昆樂今日出席《Mikiki 街舞派對》。 (陳奕釗攝) 三人對奧運將首屆進行霹靂舞賽事也大呼期待。 (陳奕釗攝)

芯駖壓軸跳唱《SPYLING

活動上，Gao和芯駖既表演又玩遊戲滿足大批fans，並聯同Stick及年僅19歲的香港霹靂舞代表隊成員Franka挑選幸運粉絲上場鬥舞技，Franka又教幾位嘉賓跳高難度舞步，場面熱鬧。原來年紀輕輕的Rockz Elements成員，大部份也都Stick的學生，他們本身是香港代表隊，可惜今屆未夠分無緣出戰奧運，Stick希望大家可以鼓勵這班年輕人，期待四年後再戰奧運為香港爭光。及至尾聲，Gao率領Dancers大展舞功，而芯駖壓軸跳唱今年的首支個人單曲《SPYLING》今日活動結束前，一眾表演單位包括Gao、芯駖、StickRockz Elements一同為香港運動員打氣，並拍攝大合照，祝願餘下賽事繼續順利完滿，大會更即場免費派法國香檳慶祝香港運動員在巴黎奧運取得佳績，Gao、芯駖臨走時更向粉絲大派福利，親民地逐一送上簽名及自拍。Mikiki於即日起至811日期間，以「Street Dance@Mikiki」為主題，將多個巴黎景點及街頭元素，加上三大互動遊戲區，讓大家一同投入街舞狂熱，來一趟活力巴黎動感之旅！

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《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) Gao率領Dancers大展舞功。 (陳奕釗攝) 芯駖跳唱今年首支個人單曲《SPYLING》。 (陳奕釗攝) 芯駖跳唱今年首支個人單曲《SPYLING》。 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝) 《Mikiki 街舞派對》 (陳奕釗攝)