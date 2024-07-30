Energy首度攻蛋兩場演唱會完滿落幕 五月天阿信自薦任嘉賓合唱洗腦神曲

洗腦歌high爆小巨蛋

Energy兩天演唱會吸引兩萬人朝聖，從一開場的《Come On》、《無懈可擊》、《Ra Men Song》等歌曲也勾起歌迷無數回憶。Energy登場後，牛奶率先跟台下觀眾打招呼，他透露昨天自我介紹覺得阿弟的比他大聲，因此他希望當他說「大家好我是……」時，全場幫他大喊「牛奶」，全場歌迷相當給力聲音之大，讓牛奶開心不已，接著輪到書偉時，二人除了比歌迷的尖叫聲，書偉還說：「你們以為我又要許願，我今天不許願，昨天演出結束後，有點睡不太著，看到朋友們給我的反饋，我覺得Energy是要幫大家達成願望，所以今天我們一起拾回青春的純粹，擁抱未來的美好！」昨也亢奮到睡不著的坤達說：「昨天一直滑大家拍我們的影片，看到三點多或四點，終於知道阿信為什麼沒睡覺，我也好想看我們演唱會！」阿弟則以20年前打招呼方式跟歌迷問候：「大家好我們是Energy！我是Energy阿弟。」熟悉記憶全湧上，他開心吶喊：「今天很開心不再是一個人，我們是五個人在小巨蛋，還開了兩場！」最後，演唱回歸樂壇新專輯裡的新曲《二次西遊》時，他們穿著「黑潮至尊裝」帥氣地耍著電流雙節棍，將氣氛再度帶向高潮，既然是青春回憶，當然也少不了《放手》這首經典歌曲，他們笑說：「《放手》是前半生到KTV大家都會點唱，再來這首就是再就業後，現在大家都會跳的《星期五晚上》！」音樂一下，全場情緒高漲，不忘提醒小巨蛋不能跳，他們來跳就好了，第二場演唱會，不只Energy跳，還迎來了神秘嘉賓五月天阿信，Energy Y再度合體營業，他們嗨唱《星期五晚上》後，阿信大喊「Energy Forever」，氣氛嗨爆，也象徵回歸的Energy迎向新的傳奇篇章。