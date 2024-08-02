Edan呂爵安現身否認姐弟戀 爆緋聞即向林明禎Say Sorry (有片)

MIRROR成員呂爵安(Edan)今日上午11時半現身尖沙咀，以大使身份出席海港城港威商場大堂舉行的日本美妝品牌新色調發布會。27歲的Edan近日再成外界焦點，他自早前傳出與34歲大馬女神林明禎秘密發展姐弟戀後，今日首次出席公開活動，現身前已吸引大批傳媒及爵屎(Edan粉絲)等候，更企滿三層，更低層塞爆商場，並齊心嗌口號，場面墟冚。

Edan今日戴上眼鏡以斯文look登場，他透露將會有MIRROR的新團歌，在團歌之後會再出小組歌，小組的組合是期間限定，還有他跟陳凱詠(JACE)首度合唱的情歌《漸漸我們》，此曲早前已在《拉闊音樂會》上初次披露，之後將會推出MV及正式上架。Edan亦澄清在電影《法迷藏》並非演歐陽炳強，但透露要應付不少動作戲。



對於有傳Edan與林明禎正打得火熱，為免戀情曝光，先後兩度飛往台灣及歐洲密會。Edan受訪時先帶記者遊花園，當記者追問下，他否認戀情，但承認是有去過歐洲，而行程純粹工作，暫時未能透露內容，其間曾與明禎吃飯，因大家也是朋友。當傳出緋聞後，Edan曾發Message向林明禎Say Sorry，無端端牽連到對方，至於往台灣跟林明禎慶生，他就表示確實去過台灣，只是與家人往當地旅行，沒見過林明禎。談到MIRROR其他成員唔信Edan與林明禎的緋聞，更紛紛指他「執到」及「Edan憑乜？」，他笑言被睇少更簡直是直插心臟，警告隊友出不要亂講。