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娛樂
2024-07-30 08:30:23

AK演唱會｜高瀨統也RubberBand馮允謙做嘉賓 房屋署長羅淑佩亦是座上客(附歌單)

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AK於演唱會上，首次獻唱未發布新歌《Game of Life》。(娛樂組)

AK於演唱會上，首次獻唱未發布新歌《Game of Life》。(娛樂組攝)

MIRROR成員江𤒹(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG THE GAME OF LIFE IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29)開鑼，頭場有不少圈中人捧場，包括隊友邱傲然(Tiger)、天衡、COLLAR成員Gao、芯駖、譚玉瑛、填詞人OscarAgent L(曹梓冲)和太太呂珮琳(Elsie)等都有捧場，連頭號Hellosss 房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩亦是坐上客。嘉賓陣容亦非常鼎盛，分別有特地從日本來港的高瀨統也，兩人首度現場合唱《白愛》，另外還有RubberBand和馮允謙(Jay Fung)

AK於演唱會上，首次獻唱未發布新歌《Game of Life》。(娛樂組攝) AK於演唱會上，首次獻唱未發布新歌《Game of Life》。(娛樂組攝) 頭號Hellosss房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩亦有入場支持AK。(娛樂組攝) 高瀨統也特地來港擔任AK個唱嘉賓，大曬廣東話。(娛樂組攝) 高瀨統也特地來港擔任AK個唱嘉賓，同時宣布今年將再來港開騷。(娛樂組攝) 高瀨統也特地來港擔任AK個唱嘉賓，兩人合唱《白愛》。(娛樂組攝) AK與高瀨統也合唱《白愛》。(娛樂組攝) Tiger與天衡入場支持AK首個個人演唱會。(娛樂組攝) 譚玉瑛入場支持AK首個個人演唱會。(娛樂組攝) Gao和芯駖入場支持AK首個個人演唱會。(娛樂組攝) Oscar、Alfred與Elise等入場支持AK首個個人演唱會。(娛樂組攝)

高瀨統也唱《白愛》

演唱會於830分開始，AK以《KeepRolling》為演唱會掀序幕，接著首次演唱未發布的新歌《Game of Life》，瞬間炒熱全場氣氛，然後交由舞者的跳舞。AK換上黑色西裝以日文演唱《Eyes, Notes, Lips》，接著首位嘉賓高瀨統也以一身白色西裝登場與AK合唱《白愛》。唱畢，AK表示特地將兩人首度現場演繹的版本留在首次個唱，高瀨統也以廣東話向AK示愛：「AK，我愛你」，又大讚「AK世一」，他笑言趁來港「食咗打邊爐，好好食。」他表示難忘AK前往日本為歌曲錄音及一起去酒吧的回憶，並宣布將於今年1116日在香港舉行演唱會，繼而他獨唱《愛°C》。

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AK與RubberBand合唱《未來見》。(娛樂組攝) AK與RubberBand合唱《未來見》。(娛樂組攝) AK化身Band友自彈自唱。 RubberBand擔任AK演唱會嘉賓。(娛樂組攝) RubberBand擔任AK演唱會嘉賓。(娛樂組攝)

早有深淵源 6號自爆與AK相差12年

其後，第二個嘉賓單位RubberBand驚喜現身，原來2018 AK已曾看過RB的演唱會，早前AKLAMV，剛好是RB舉行《CIAO》巡迴演唱會的日子，AK本想拍完MV趕往看音樂會，最終雖仍趕不及，但仍到來出席慶功宴， AK約定將來要請RB做嘉賓，起初拍RB「順口」答應，如今能實現一年前約定，感覺夢幻。他們合唱了《未來見》，主音6號以「老坑」，原來他與同屬猴，都是天秤座，跟同一老師學唱歌，兩人相差12年，他勉勵首次開騷的AK，別要給自己太大壓力，然後RB獨唱《逆流之歌》。

馮允謙擔任AK演唱會嘉賓。(娛樂組攝) 馮允謙為AK抹汗。(娛樂組攝) 馮允謙為送車厘茄給AK。(娛樂組攝) 馮允謙擔任AK演唱會嘉賓。(娛樂組攝) 馮允謙首次現場演繹新歌《在愛面前投降》。(娛樂組攝)

Jay Fung送車厘茄 體貼為AK抹汗

第三位嘉賓是與AK聯合為新歌《偽映畫預告》作曲的馮允謙(Jay Fung)，兩人合唱《聲音導航》。AK自言一直很欣賞Jay Fung，感激對方願意一起作曲，Jay Fung半笑說指歌曲等了兩年才推出，曾以為永不錄用，他憶述AK錄音的情景，大讚他非常認真和落力，Jay Fung更體貼地為AK抺汗，接著自言即將開個唱，向AK請來操肌心得，並驚喜送上一小盒車厘茄，讓他在quick change時可作小食，補充體力，他更叮囑，「15粒，記住食。」場面搞笑。AK返回後台，Jay Fung首次獻唱新歌《在愛面前投降》。

AK個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》頭場。(娛樂組攝) AK個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》頭場。(娛樂組攝) AK個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》頭場。(娛樂組攝) AK個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》頭場。(娛樂組攝) AK個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》頭場。(娛樂組攝)

AK演唱會頭場完整歌單：(7月29日)

《Keep Rollin‘》

2 《Game of Life》

3 《偽映畫預告》

4 《Eyes, Nose, Lips》（原唱：TAEYANG）

5   AK x 高統瀨也《白愛》

6   高統瀨也《愛°C》

7 《Guilt Machine》

8 《金星女孩》（Re-Arrange）

9 《黑之呼吸》

10《三個字》

11  AK x RubberBand《未來見》

12  RubberBand《逆流之歌》

13  Standing Next To You》（原唱: JUNG KOOK）

14《對你愛不完》（原唱：郭富城）

15  AK x Jay Fung《聲音導航》

16. Jay Fung《在愛面前投降》

17. 《特登》

18. 《Blue Monkey》 with Chaser

19. 《蝸牛》

20. 《信之卷》