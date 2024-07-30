AK演唱會｜驚喜跳唱郭富城《對你愛不完》 感觸剖白為曾自我封閉致歉

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29日)開鑼，AK在個唱大騷舞技，並跳唱舞王郭富城的金曲《對你愛不完》，當然附上經典動作。在encore環節，AK一度感觸哽咽表示，對自己開個唱充滿質欵，剖白入行5年得到和失去很多，曾因不懂處理情緒而收埋自己，對最親近的人道歉，亦感謝家人好友們的體諒。
獲兒時偶像Lando Wilkins撑場
演唱會有不少跳舞環節，AK跳唱《Guilt Machine》時，請來特地從美國來港的的兒偶像、為這歌編舞的Lando Wilkins一起演出，其後，他再與與一眾舞者再度出場，大跳霹靂舞(Breaking)和機械舞(popping)，他挑戰多個高難度動作，被抬起360度旋轉、單手提腿倒立等。表演完畢後，跳舞出身的他特地表揚一眾舞者，自這也曾體驗他們的辛酸，「好多年以為跳舞玩玩吓，其實必須經過長期訓練，可能放棄很多嘢去追求夢想，我記得細個同阿爸講想學跳舞，佢第一句反應都係搵唔搵到食，收入可唔可觀，我可以答收入唔可觀，但至少可做自己鍾意的事。」他邀請觀眾給舞者們掌聲，因為每位舞者都付出血汗表演。
向Michael Jason郭富城致敬
AK又與一眾舞蹈員先以向Michael Jason致敬的舞步跳唱JUNG KOOK的《Standing Next To You》，接著跳唱以郭富城的標誌動作跳唱《對你愛不完》，AK表示小時候看到Michael Jason已被吸引，當時不太明白MJ倒後行的經曲舞步，後來才知是世界級跳舞巨星，而多年後香港有舞王郭富城，藉表演環節向他們致敬，並笑言以前有Aaron Kwok，如今有AK 。
不懂與世界溝通 感謝體諒
演唱會尾聲，AK剖白心聲，坦言開騷前不斷質疑自己，擔心未夠實力、沒有觀眾入場，他感觸道，「入行呢5年，過得好快，由比賽到MIRROR、由MIRROR演唱會到個人演唱會，好衷心感謝大家呢5年一直陪伴。我知道我唔係一個好識得同你哋互動嘅一個偶像或藝人。我知道你哋想我多開live或TG上水，但我每次都選擇默默準備。呢5年我學到好多嘢、得到好多嘢，同時失去好多嘢。喺呢段時間，我唔係好識自己嘅情緒，唔識點去面對呢個世界，唔識同呢個世界溝通，開始封閉、收埋自己，我想同身邊最 close最嘅親人、朋友講聲對唔住，因為我呢段時間俾咗好多壓力佢哋，好感謝你哋同我身邊最 close 嘅朋友呢段時間嘅體諒、照顧，我知道所有嘢都係得來不易。」其間AK不時深呼吸忍住眼淚，哽咽但未有落淚。最後他以《信之卷》勉勵大家保持信念，於10時40分結束演唱會。