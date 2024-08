AK演唱會｜驚喜跳唱郭富城《對你愛不完》 感觸剖白為曾自我封閉致歉

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29日)開鑼,AK在個唱大騷舞技,並跳唱舞王郭富城的金曲《對你愛不完》,當然附上經典動作。在encore環節,AK一度感觸哽咽表示,對自己開個唱充滿質欵,剖白入行5年得到和失去很多,曾因不懂處理情緒而收埋自己,對最親近的人道歉,亦感謝家人好友們的體諒。