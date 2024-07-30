AK演唱會｜驚喜跳唱郭富城《對你愛不完》 感觸剖白為曾自我封閉致歉

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29日)開鑼，AK在個唱大騷舞技，並跳唱舞王郭富城的金曲《對你愛不完》，當然附上經典動作。在encore環節，AK一度感觸哽咽表示，對自己開個唱充滿質欵，剖白入行5年得到和失去很多，曾因不懂處理情緒而收埋自己，對最親近的人道歉，亦感謝家人好友們的體諒。

獲兒時偶像Lando Wilkins撑場 演唱會有不少跳舞環節，AK跳唱《Guilt Machine》時，請來特地從美國來港的的兒偶像、為這歌編舞的Lando Wilkins一起演出，其後，他再與與一眾舞者再度出場，大跳霹靂舞(Breaking)和機械舞(popping)，他挑戰多個高難度動作，被抬起360度旋轉、單手提腿倒立等。表演完畢後，跳舞出身的他特地表揚一眾舞者，自這也曾體驗他們的辛酸，「好多年以為跳舞玩玩吓，其實必須經過長期訓練，可能放棄很多嘢去追求夢想，我記得細個同阿爸講想學跳舞，佢第一句反應都係搵唔搵到食，收入可唔可觀，我可以答收入唔可觀，但至少可做自己鍾意的事。」他邀請觀眾給舞者們掌聲，因為每位舞者都付出血汗表演。

向Michael Jason郭富城致敬 AK又與一眾舞蹈員先以向Michael Jason致敬的舞步跳唱JUNG KOOK的《Standing Next To You》，接著跳唱以郭富城的標誌動作跳唱《對你愛不完》，AK表示小時候看到Michael Jason已被吸引，當時不太明白MJ倒後行的經曲舞步，後來才知是世界級跳舞巨星，而多年後香港有舞王郭富城，藉表演環節向他們致敬，並笑言以前有Aaron Kwok，如今有AK 。